8天牵手伊利集团，供应链升维战略启动

南京2016年11月14日电 /美通社/ -- 10月31日，受伊利集团隆重邀请，8天在线总裁一行7人抵达内蒙古，开展为期3日的奶源地参观及战略签约仪式，至此，8天在线与伊利集团达成深度合作意向，正式开启校园领域合作新篇章。



签约现场



8天与伊利合影

此番行程，8天在线一行参观了伊利集团的奶源基地、全自动化的生产工厂以及伊利独具特色的博物馆，随后，8天与伊利现场签订战略合作协议。自动化的设备，巨大的产能带来的品质保证以及充足的供给量是伊利的优势，8天在校园领域的渠道优势以及平台优势，让8天与伊利优势互补，产品与渠道的结合势必迸发新的火花。



此次深度合作，8天与伊利将在加大品牌宣传力度的基础上，从单个区域合作延伸为全国范围内的合作，在校园领域上，不论是上半年的品牌节还是校园双十一活动，不管是渠道上品类上的合作还是跨界娱乐，8天与伊利将开展紧密联系，实现资源有效整合，服务全国大学生。

此次合作，预示新型零售领域发展逐步深入供应链端，近期国务院办公厅印发《关于推动实体零售创新转型的意见》对调整商业结构、加大创新、促进跨界合作三个层面明确了创新转型的主要任务。8天在线总裁顾问表示，此次合作在将8天的供应链再次升维，未来8天会将供应链触角搭脉全国的特优产品，在新零售领域，8天敢于做更多的尝试，并且充满信心。