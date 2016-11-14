中国品牌界年度盛事“中国品牌价值管理论坛”在上海隆重召开

上海2016年11月14日电 /美通社/ -- 11月23日，中国品牌界年度盛事 -- “中国品牌价值管理论坛”在上海浦西洲际酒店隆重召开。



2016中国品牌价值管理论坛

“中国品牌价值管理论坛”由21世纪传媒、《21世纪经济报道》联合国内顶尖高等院校、品牌咨询机构共同联合创办，迄今为止已成功举办十二届，其自创立伊始，即被业界誉为“中国品牌对话世界品牌的学术殿堂”。中国品牌价值管理论坛的举办，旨在紧密围绕当下中国品牌发展现状及世界品牌的发展趋势，邀请知名品牌企业的决策者们进行深度交流，探寻最佳的品牌价值管理理念、途径和方法，以及如何运用综合性的品牌价值管理体系来提升企业的竞争力，进而推动品牌对中国企业盈利的真正贡献。

近年来，随着移动互联网的普及与发展，一波波生于移动互联时代的品牌，以特有的方式快速生长，原有品牌建设的规律、品牌传播的路径正受到挑战。但是，随着众多网红品牌的昙花一现，“互联网思维”、“零费用做品牌”等观点在很快的时间里从广受吹捧到开始受到质疑，回归经典、夯实品牌根基的呼声逐渐响起。在移动互联时代，品牌如何守正出奇，既掌握先机又致力长远，这是每一个品牌建设者都需要思考的问题。

值此背景下，“2016中国品牌价值管理论坛”将以“回归品牌初心：反思在移动互联时代的得与失”为主题，广邀国际、国内著名品牌专家及知名企业品牌决策者聚焦行业热点、围绕主题进行深度交流及探讨，为中国企业在经济新常态下寻找出品牌建设的路径与方法，从而帮助企业提升综合竞争力，进一步推动中国产业升级。

论坛同期还将举办“第十二届中国品牌建设案例【金象奖】年度总决赛”。“第十二届中国品牌建设案例【金象奖】”由《21世纪经济报道》携手战略创新与品牌成长顾问MetaThink根元咨询集团联合主办。评选旨在对中国品牌年度建设行为进行有效检阅，探寻新时代下中国品牌建设的路径与方法，嘉勉那些对中国品牌建设做出突出贡献的优秀企业，进一步鼓励和推动中国品牌的健康成长，助力中国品牌在新时代的创新与升级。本年度收到来自金融、汽车、地产、3C、电商、互联网、快消、服饰、烟酒等数十个行业的200余个优秀品牌建设案例报名参赛。经过案例初评、复评答辩会、网络投票等多轮评选，最终选定最优秀的六个参赛案例出席总决赛，接受现场的评委打分及点评，最终决出第十二届中国品牌建设案例【金象奖】品牌建设案例奖金、银、铜大奖。

大咖汇聚，智慧交锋。这是一场品牌管理、广告、市场营销等相关行业从业者的年度盛会，欢迎行业同仁共同交流学习。参会报名及活动信息，请点击阅读原文。

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