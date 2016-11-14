凯龙瑞公益基金助力城市爱心跑

上海2016年11月14日电 /美通社/ -- 以公益跨界为主题的城市爱心跑于11月12日举行，65支企业队伍，300多名选手在上海徐汇滨江展开激烈的竞争，最终上海公安骑跑协会申蓝队以33分17秒的成绩夺冠。



获胜队伍合影



城市爱心跑特别开放儿童慈善马拉松环节



获胜队伍合影

活动主办方凯龙瑞公益基金连续第二年举办城市爱心跑。活动以团队接力的形式展开，每队由5人组成，合力完成9公里的赛程。经过激烈的角逐，上海公安骑跑协会囊括了冠亚军，另外，由地产行业跑步爱好者组成的BOOM队获得了女子团队第一名。

弘扬健康生活、增强团队合作和推广社会公益是举办城市爱心跑的活动初衷。此次活动汇集了沪上优秀的房地产金融企业和商业企业同台竞技，吸引了瑞安房地产，渣打银行，贝莱德，东久等房地产金融机构。

本次活动的慈善合作伙伴为上海宋庆龄基金会。活动的所有报名费用及募集到的善款都将直接通过上海宋庆龄基金会用于社会公益项目。不少参赛团队亦通过向亲朋好友发起爱心募集的方式支持活动。在社会各界慈善人士的支持下，爱心募集获得巨大的成功，仅短短不到两周的时间就筹得近20万善款。比赛结束后活动的捐款通道仍将继续接受捐款。

本次活动还特别为小朋友们增设了迷你慈善马拉松环节，让孩子享受跑步的乐趣，学会健康的生活方式。虽然赛程只有1公里，完赛的小朋友同样可以得到充满荣誉感的奖牌和参赛证书。同时，活动鼓励孩子们拿出零花钱报名参赛，为慈善事业尽一份小小的力量。

城市爱心跑由主办方凯龙瑞公益基金与戴德梁行、OrbusNiech、KBR、高力国际、瑞安房地产、Nike Sports Camp、外滩5号、尚乘集团、Square Foot International等赞助商合作，共同举办本届赛事。凯龙瑞集团行政总裁郑喜明先生十分感谢赞助商及社会各界对活动的支持，凯龙瑞公益基金也会继续用积极健康的方式传播公益的正能量。