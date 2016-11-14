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中航汽车董事长赵桂斌荣登《财富》全球商业领袖人物

2016年11月14日 10:48 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年11月14日电 /美通社/ -- 日前，美国《财富》杂志发布2016年度全球商业领袖人物50人榜单，中国航空工业集团公司所属中国航空汽车系统控股有限公司董事长（耐世特汽车系统集团有限公司董事长兼首席执行官）赵桂斌名列第30位。中国竞争性国有企业、中国汽车企业高管名列其中尚属首次，事实证明中国国有企业也能培养出世界级企业家。

《财富》杂志评价到：“作为曾经通用旗下重要的转向系统业务部门，耐世特汽车系统自2010年起成为中国航空工业集团公司控股的独立汽车转向及动力传动系统供应商。自2012年赵桂斌先生担任首席执行官以来，已带领公司实现71%的营收增长，盈利翻了五倍。”

评选强调为各自公司带来“实质成果”的能力，包括财务业绩、股东回报、商业影响力、领导风格、战略举措等10类指标。

2016年度全球商业领袖人物排名首位的是Facebook首席执行官Mark Zuckerberg，亚马逊首席执行官Jeff Bezos位列第二。其他上榜的企业家还有阿里巴巴集团创始人马云（第10位），苹果公司首席执行官Tim Cook（第11位）及星巴克首席执行官Howard Schultz（第29位）等。

中国航空汽车系统控股有限公司董事长赵桂斌
中国航空汽车系统控股有限公司董事长赵桂斌

随心而动的引领者，耐世特汽车系统（HK: 1316）是一家专注于为整车制造商提供转向及传动系统的全球性供应商，产品包括电动助力转向系统、液压助力转向系统、转向管柱和中间轴、动力传动系统、先进驾驶辅助系统（ADAS）以及自动驾驶技术。在香港联合交易所上市，年营业额几十亿美元。耐世特汽车系统在北美、南美、欧洲及亚洲地区拥有24个工厂、5个工程中心、11个客户服务中心，约13,500名员工，为50余家客户提供全方位服务。客户包括宝马、菲亚特克莱斯勒、福特、通用、标致雪铁龙、丰田、大众及印度和中国汽车制造商。www.nexteer.com

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161114/0861612054

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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