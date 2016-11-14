“2016 TUV莱茵轮胎技术论坛”推动轮胎制造业可持续发展

中国荣成2016年11月14日电 /美通社/ -- 2016年11月11日，由德国莱茵TUV（以下简称：“TUV莱茵”）主办、浦林成山（山东）轮胎有限公司协办的“2016 TUV莱茵轮胎技术论坛”在山东荣成圆满举行。作为TUV莱茵质胜中国系列活动，论坛以“轮胎测试评价和底盘性能匹配”为主题，来自轮胎行业协会、国内外检验检测认证机构、企业精英及相关专业人士，针对轮胎出口技术、提高轮胎产品竞争力、轮胎测试评价等话题展开了深入探讨和分享，致力于推动轮胎制造业可持续性健康发展。



2016 TUV莱茵轮胎技术论坛现场

当前，面对轮胎产业的激烈竞争、国外频繁的反倾销调查，以及对技术标准要求的一再提高，中国轮胎企业不断加强技术研发，在新技术、新工艺、新产品、新材料方面持续有所突破，并不断提升轮胎产品的质量。但当国内轮胎企业“走出去”面对国际轮胎市场时，常发现技术性贸易壁垒是其出口海外面临的主要障碍，中国的轮胎业急需一套有效的解决方案。

随着国内外轮胎企业加大研发力度，先进的绿色轮胎生产技术、轮胎安全技术都在推动着轮胎企业转型升级。论坛现场，广州孔辉汽车科技有限公司仿真分析部长王英麟、中国第一汽车股份有限公司技术中心底盘系统工程师李论从技术的角度，对如何提高国内轮胎企业竞争力进行了解读。

论坛上，训茂智能轮胎技术有限公司董事长夏训茂、浦林成山（山东）轮胎有限公司质量总监许广成作为企业的代表，均表示在产品认证和配套要求的基础上，加强轮胎产品质量管理，将全面有效地提升我国轮胎产品的竞争力。夏总特别指出：“优质的综合性能，稳定的质量一致性，是中国轮胎企业提高竞争力的关键；扩大中高端配套规模，是中国轮胎企业提高竞争力的必由之路。”

为了增强轮胎企业出口海外的软实力和应对技术性贸易壁垒的能力，加深与会者对全球各主要出口国轮胎法规的认识，TUV莱茵的三位专家，分别就轮胎测试评价与TUV test mark、全球轮胎标签法、TUV莱茵企业身份标识等主题进行了细致的介绍和解读。

“我们希望，这次论坛能够加强国内轮胎企业之间的沟通，增强轮胎企业应对技术性贸易壁垒的能力，增加轮胎企业对整车企业配套的技术要求的理解，帮助国内轮胎行业健康发展。”TUV莱茵青岛公司总经理王会波先生表示。TUV莱茵在2015年发起了“质胜中国”系列论坛，联合各个行业的知名企业和机构，搭建交流平台，围绕当前中国企业最关心的话题、产品和技术，探讨质量提升之道，希望为中国企业提供最及时、最实用的解决方案和实战经验。