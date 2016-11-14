亚马逊物流+助力中国卖家赢战双十一购物高峰

双11单日处理包裹量是平日8倍 正点送达率保持平日高水平

北京2016年11月14日电 /美通社/ -- 双11当天客户下单后24小时内，亚马逊物流+为第三方卖家单日处理包裹量达到平时日均的8倍多。全国订单双11当日已按计划准时完成出库发货，到11月12日晚间，已通过亚马逊当日达、次日达网络送达到1100多个城市区县的消费者手中。双11高峰期间的正点送达率保持了与平日同样的高水平。亚马逊物流+业务自2015年双11前夕推出后，吸引了大量第三方卖家、电商客户、传统零售和制造企业使用亚马逊仓储物流服务，帮助其进行高效的仓储管理、干线运输及最后一公里配送。

订单量的激增对物流运营体系是极大的考验。亚马逊全球副总裁、亚马逊全球物流中国总裁薛小林表示：“亚马逊智能运营体系经历多年实战的检验，具备快速响应和强大的处理能力，这是我们能够赢战高峰的重要基础。依托强大的智能运营网络，我们不断优化运营流程，提升订单交付效率，从而兑现了对卖家客户的送达时效和质量的承诺。”

亚马逊物流+为电商客户制定了智能分仓的方案，由原来的单一仓库统一发往全国到消费者下单后三仓或多仓同时处理和发货，不仅使高峰期库存分配更合理科学，让有限的库存最大程度满足消费者需求，而且使全国平均配送时效提升了近20%，有效支持客户的海量订单在全国范围内实现更快速的交付。

同时，针对一些电商客户爆款商品的经营模式，亚马逊物流+基于其业务特点优化了库内操作流程，加速从收货到发货的效率，根据数据将爆款商品与消费者常常拼单购买的商品一起存储在距离发货区较近的货位，客户下单时可以快速进行包装出库，缩短了库内操作时间。

针对最后一公里末端配送的难点，亚马逊物流+基于对高峰期单量的分布情况进行分析并据此优化了配送路径，更合理、科学地安排每个配送员的派单工作。通过智能系统的辅助，实现了快递员配送效率的提升和送达时间的缩短。

此外，亚马逊物流+还在前期预测、质量管理、风险监控、人员安排等方面进行积极备战，确保高峰期物流平稳有序。

物流的计划和准备要持续近半年的时间。准备工作的第一步从单量的预测和分析开始，在这方面，亚马逊的高科技系统发挥了重要作用。亚马逊物流+借助大数据基于卖家客户提供的历史销售数据进行运算和分析，从管理、系统等方面严谨地分析仓储物流的每一个环节，让单量预测的数据细分到全国各个运营中心、每一条运输线路和每一个配送站点，提前进行合理的人力、车辆和产能的安排。亚马逊物流+还模拟高峰期货量进行压力测试和实战演练，这一切都是为了要保证出现风险时及时应对，以确保在人员、设备和空间等方面均已做好了充分准备。

像双11这样的高峰期，物流不仅要快，还要确保准确无误。运营操作的质量和准确性决定着消费者的体验。面对成倍增长的订单量，人为管理往往很难杜绝错误的发生。亚马逊智能系统具备全年365天、每天24小时连续自动盘点的能力。这意味着，从上架、拣货、分拣、包装到出库，系统在运营操作的每一步都可以及时发现错误，并能及时纠错。

智能化物流的另一个体现是人员和系统的高效协作，使高峰期产能最大化。物流企业往往在高峰期间雇佣大量的临时人员，如何确保人员快速上岗而且操作准确，是高峰期物流管理的一大挑战。可以说，亚马逊标准化的运营体系会基于大数据运算提供拣货、包装、分拣指引，即使是刚刚上岗的操作人员只需简单培训即可根据系统指引操作，让员工不用花太多精力就能迅速学习和上手，系统的纠错和学习能力减少了人工犯错的可能，从而大幅度提高了生产力。换句话说，亚马逊是在用智能化系统、标准化运营体系结合专业的管理，来应对双十一陡然增高且持续的物流高峰曲线，确保整个物流体系长期处在健康、稳定的状态。

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亚马逊于2004年进入中国，秉承“顾客至尚”的理念，不断为中国客户创新。目前亚马逊中国确立了四大核心战略，包括以亚马逊海外购和亚马逊“全球开店”为中心的跨境电子商务业务，涵盖纸书、Kindle电子书阅读器和电子书的亚马逊阅读，亚马逊物流+和亚马逊云计算服务（AWS）。

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