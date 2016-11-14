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91%中国主题公园游客想提前预订整个行程安排

2016年11月14日 17:11 编辑： 经理人网编辑
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研究重点突出客人如何希望得到互联和个性化体验，从而最大化乐趣和减少麻烦

英国贝辛斯托克2016年11月14日电 /美通社/ – Omnico 的一项调查发现，在中国，91%的度假村和主题公园游客希望在到达前预订好所有行程安排。

首份“Omnico主题公园晴雨表”调查对美国、英国和中国2,000多名游客互动情况做了调查。

调查显示，游客希望把住宿、门票、用餐、购物商品等一切都提前安排好，尽可能减少一切麻烦。

91%的中国游客还希望在主题公园用智能手机或其它设备非现金支付一切消费，87%希望提前预定好餐厅，并在到达时受到欢迎。

Omnico Group 首席执行官 Mel Taylor 表示：“游客普遍希望获得互联的体验，心情愉悦是最重要的，所有困难和纠纷都要尽量排除。游客希望运营商利用技术来提供这样的体验。”

同时，83%的游客对“点击提货”评价很高，84%的游客在排队时希望使用一款应用程序来挑选和支付其购买的商品，可以立即提货也可以送至他们的房间。

Taylor 补充说：“我们的主题公园晴雨表调查结果显示，运营商必须确保满足客户的便利性和提前计划预期。出于正当理由，游客希望运营商使用科技来给他们提供完全无压力的难忘体验。实现这些客户体验不需要大量新解决方案投资，而是需要适合每个环节的完美智能整合，包括销售点系统、客户关系管理和忠诚度个性化。”

“我们相信我们的主题公园晴雨表将是个不可或缺的工具，帮助指明应该把精力和投资用在哪里。”

查看报告全文：http://www.omnicogroup.com/tag/theme-parks/

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