TUV南德为上海申克颁发行业内的国内首张ATEX防爆指令证书

上海2016年11月14日电 /美通社/ --近日，全球领先的第三方检测认证机构TUV南德意志集团（以下简称“TUV SUD”）为上海申克机械有限公司（以下简称“上海申克”）颁发了冷媒充注领域内的国内首张ATEX防爆指令证书。该项证书的获得，不仅标志着上海申克CEMAC-X易燃冷媒抽真空加注机的性能全面满足ATEX防爆指令相关要求，可以为制冷行业提供领先的臭氧和气候友好型制冷剂技术解决方案。另外特别是在环保冷媒如R290加注领域，已处于国际领先水平。同时也彰显了TUV SUD在防爆认证领域有着专业的技术能力、丰富的经验知识以及权威的服务团队。



TUV SUD向上海申克授予行业内国内首张ATEX防爆指令证书

为了应对随着工业爆炸事故发生率不断的上升，以及产品不断更新和拓展，欧洲于2014年2月26日对现行的防爆指令ATEX 94/9/EC 进行彻底修正，新指令ATEX 2014/34/EU于2016年4月20日开始强制实施。ATEX防爆指令规定了拟用于潜在爆炸性环境的设备要应用的技术要求，是设备在其使用范围内投放到欧洲市场前必须满足的合格评定程序。

此次上海申克获得行业内国内首张ATEX防爆指令证书的产品是CEMAC-X易燃冷媒抽真空加注机，主要用于制冷产品的制冷回路，在抽真空环节结束后，将易燃和不易燃冷媒加注到未加注制冷剂的制冷回路中（通过连接制冷回路的加注枪并按操作顺序迅速、高效、安全地进行冷媒加注）。由于在整个充注过程中，制冷剂易燃易爆，非常危险，因此需要对充注设备进行防爆认证。只有设备本身有足够的防护措施，才能确保生产过程的安全。

TUV SUD大中华区防爆经理Kristof De Gersem先生带领本地防爆团队，与上海申克充注项目组一起协同合作，历时三个月，对CEMAC-X易燃冷媒抽真空加注机产品进行了结构分析、区域划分计算定义、设备设计选型、元件参数功能及防爆匹配、风险性评估和整机测试等大量工作。期间TUV SUD帮助上海申克制定了整机及元部件的nA / ic的测试计划，在测试完成后再对比之前审核的材料进行了补充和调整，最终达到ATEX防爆指令标准的要求。

无论是技术创新、工业4.0需求的变化、还是市场准入，工业机器产品市场都飞速发展。作为拥有150年历史的第三方检测认证机构，TUV SUD的专家始终坚持“权威认证、创享价值”的理念，不仅帮助企业开发高品质的创新产品，提升产品竞争力，并且对各国法规、导则和标准都有着全面的了解。在认证过程中积累了大量的实践经验，可以帮助企业满足不同市场的质量和安全要求，缩短市场准入时间，避免发生产品召回事件。