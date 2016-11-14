Clarivate Analytics发布EndNote X8助力科研发展

新版本支持全球合作和开放科学，并且排除了期刊投稿的不定因素

费城2016年11月14日电 /美通社/ -- Clarivate Analytics（原汤森路透知识产权与科技事业部）今天宣布推出 EndNote 软件的最新版本 EndNote™ X8，可帮助科研人员、图书馆员和学生查找、管理和创建书目、引文和参考文献，让科研工作变得更加智能。

在数字化时代，科研合作被赋予了新的意义。1998年至2011年期间，拥有50位或更多作者的论文数量翻了一番，从每年约500篇增加到1000多篇。随着科研工作的增多，最新版本的 EndNote 可顺应这一趋势，使科研人员能够更加智能地工作，无论身处何地，都能产出创新研究成果。EndNote X8 现在支持与多达100人分享整个 EndNote 科研数据库，包括参考文献、PDF 和注释。合作者可以实时向共享库中添加内容和注释，或引用共享库中的内容，无需额外付费即可享受无限云存储。内置活动源使用户能够发现新成员和跟踪合作者对共享库做出的最新变动。

Clarivate Analytics 科研人员解决方案负责人 George Kowal 表示：“我们的目标是满足市场尤其是最终用户的需求。X8 就能做到这一点，它使用户能够通过加强合作，更有效地推进科研工作。”

出版竞争达到了前所未有的激烈程度，当只需点击即可获得正确的参考文献，就不会因为文献管理不善而造成延误。EndNote 通过提供搜索、组织和分享参考资料，以及自动安排书目版面的能力，减少在收集研究、撰写手稿、专利申请和审批上所花费的时间，使用户能够跟上学术研究和出版行业的不断发展。此外，通过 EndNote 的手稿匹配器，用户可根据对 Web of Science™ 中数千万次引用的分析，确定其研究最有可能被接受的期刊，从而降低出版遭拒的风险。Web of Science™ 精心收录了数百家全球出版商、数千种期刊的数据。

Clarivate Analytics 政府和学术界全球负责人 Jessica Turner 表示：“作为业内首屈一指的参考文献管理资源，EndNote 在当今高要求的科研环境中，以及多学科和全球科研合作的变化趋势方面起着不可或缺的作用。EndNote 在全球100,000多家公司和学术机构拥有400万用户，在科研工作中发挥着重要作用，我们将继续全心致力于为客户提供最好的参考文献管理解决方案。”

EndNote X8 可用于 Mac 和 Windows 系统，与 EndNote 网络版和 EndNote iPad 应用无缝同步。

如需了解更多关于 EndNote 的信息或要求免费试用30天，请访问：endnote.com/downloads/30-day-trial。

详情请查阅《全球创新报告》(State of Innovation) 之 Growing Together: Research Collaboration and Technology（《一起成长：研究合作与技术》），该报告研究了影响合作的因素，以及能够跟踪和阐述全球科研合作关系的资源。