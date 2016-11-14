“云莱坞-中国新编剧”，帮助编剧大牛名利双收

北京2016年11月14日电 /美通社/ -- 编剧是一部电影的诞生源头、一个荧幕故事的生产者，却似乎沦为“食物链最底层”。基本尊重的缺失，编剧的话语权几乎归零，这早已不是什么新鲜事。

“如果以‘工业’为定语，‘写出来’无疑最重要。买故事、管项目、写剧本的三拨人，诉求就不同。很多烂故事，都是多方撕扯、角力的结果。”工夫影业的开发总监田野如是说。

在中国做编剧，似乎熬出头就是一线大咖，熬不出就是技术工人。再加之“熟人先行”的行业陋习，更让诸多不善交际的编剧人才因缺失有效机遇而被埋没。

编剧行业需要一个公平公开的机会，让优秀编剧快速突围、名利双收。

云莱坞·中国新编剧：一个公平公开的编剧发掘通道

云莱坞经过近一年的努力，已聚集10000+写作者、500+版权机构、10000+影视人，成为国内最大最活跃的影视版权在线交易平台。几乎覆盖全行业的资源积累，让云莱坞在发掘行业人才，保护优秀作品，开发优秀项目上有着天然优势。

云莱坞·中国新编剧，就是云莱坞发起并主办的编剧成长计划，与内最大的电影垂直媒体“毒舌电影”全程战略合作，邀请100位一线开发总监/制片人及著名编剧作为评审，并联合100家知名影视公司打造专业的剧本创投，帮助编剧快速进入电影工业。

这场史无前例的编剧选秀运动，将分四个阶段历时365天不停歇地公开选拔职业编剧，最终层层票选，推出唯一年度冠军，给予无关版权交易、预购的100万纯奖金。

用 100万纯奖金，向中国电影编剧表达尊重和敬意

与过去举办的任何编剧大赛最大的不同，除了冠军奖金100万人民币远远高于过往，另一点重要区别在于：这100万人民币是纯奖金。

在云莱坞看来，一位优秀电影编剧的剧本至少能够价值100万，而向行业认可一位优秀编剧，就必须为此付出这个量级的奖金。

“我们要举办一场完全纯粹的发现新编剧的赛事，而且并不想因为历时365天而耽误剧本的开发进程。100万纯奖金的奖励，代表了云莱坞对一位未来优秀电影编剧的市场标价。”“云莱坞·中国新编剧”发起人之一黄旭峰说。

也就是说，在参赛的过程里，编剧可以任意处置自己的剧本，甚至可以在过程中将剧本卖掉、拍出来，都不会妨碍获得最终冠军。

“特别实惠，特别简单，特别有效。”大赛评委之一、著名编剧张冀对此惜字如金的评价里，是满满的肯定。

打破繁复的人际关系，中国新编剧只凭作品说话

对于当下“熟人先行”的编剧合作现状，吴又表示：“人脉关系只是为了信息对齐，但人脉关系跟人物性格有关，而大多数写作者并不擅长，他们需要在更公正的职业体系中，把自己的才华以最小成本、最快效力被行业认知。”

“云莱坞·中国新编剧”大赛将在人脉之外，为发掘编剧人才的开辟出一条专业通道：力邀100家知名影视机构、100位资深电影制作人及国内一线编剧，组成超强阵容评审团，全程参与评选，针对每部作品给予专业指导，并将与作者一对一交流。

开发总监/制片人评委，来自万达影业、光线影业、华谊兄弟、安乐影业、合一影业、爱奇艺影业、企鹅影业、工夫影业等知名电影制作公司；著名编剧评委，如柏邦妮（《撒娇女人最好命》）、董润年（《老炮儿》）、顾小白（《人山人海》）、黄海（《嫌疑犯X的献身》）、焦华静（《烈日灼心》）、冉甲男（《西游记之孙悟空三打白骨精》）、任鹏（《催眠大师》）、苏亮（《港囧》）、苏彪（《煎饼侠》）、汪启楠（《LOVE》）、张冀（《亲爱的》）、张小北（《匹夫》）、周荣扬（《大明劫》）、周智勇（《中国合伙人》）等。

只要你是时代所需的中国新编剧，那么这一次，整个行业都将记住你。

好剧本应该被买走，好编剧应该名利双收

“编剧是个很难‘明星制’的工种，他们多年如一日，默默无闻地苦熬，或者默默无闻地赚大钱。但整体是默默无闻的。”大赛评委之一、工夫影业的开发总监田野继续对我们说。

然而默默无闻不等于无足轻重，好编剧不该因寡言而被遗忘。正如拉约什·埃格里在《编剧的艺术》中说的：“我们需要关切、需要被人记得、我们需要引人注目。”

参与“云莱坞·中国新编剧”的每一作品无论入选与否，都将在云莱坞app被推送给10000+影视人，进入快速准确的在线交易通道。在大赛过程中，云莱坞将举行4次大型季度创投，参赛作者将就作品版权及后续开发一对一与知名影视公司开发总监/制片人交流。很有可能在大赛还没有结束之前，优秀的作品就已经被购买、被拍掉。

真正的职业编剧，一定能靠笔吃饭。早有准备、实力超群的编剧人才，应该被发现、被挖掘、被尊重，笔下的故事被合理交易，专心靠写作养活自己，这才是他们应得的回报。

正如大赛评委之一、著名编剧周荣扬所说，“早该如此了，好的写作者就应该且必须名利双收。”

大赛已于10月8日开启，报名持续一年，电脑打开www.xinbianju.com立即报名。百位资深电影人评委将于12月10日开始陆续与你见面。