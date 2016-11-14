天合光能董事长高纪凡当选“2016年度中国十佳绿色新闻人物”

践行低碳环保理念 倡导绿色可持续发展

中国岳阳2016年11月14日电 /美通社/ -- 2016年11月11日，第七届中国绿色发展高层论坛在湖南岳阳举行，天合光能董事长兼首席执行官高纪凡当选“2016年度中国十佳绿色新闻人物”，天合光能被授予“2016年度中国十佳绿色责任企业”奖。

中国绿色发展高层论坛由联合国环境规划署、联合国粮农组织、联合国开发计划署指导举办，联合国环境规划署驻华代表张世钢出席本届论坛并致辞，第十一届全国政协人口与资源环境委员会副主任、中国环境科学学会理事长王玉庆等领导参加论坛。

论坛发布了《2016中国城市绿色发展报告》，并颁发了中国十佳绿色新闻人物奖、中国十佳绿色责任企业奖等奖项。凭借卓越的领导与创新能力，以及对绿色发展、绿色经济、绿色责任的贡献，天合光能董事长兼首席执行官高纪凡及其领导下的天合光能，荣获了两项大奖。

党的十八大以来，绿色发展已上升为中国五大国家发展理念之一。今年9月3日杭州G20领导人峰会上，中美两国元首向联合国秘书长潘基文交存中国和美国气候变化《巴黎协定》批准文书，11月4日《巴黎协定》正式生效，中国和全球的绿色发展进入新的突破阶段。

作为全球领先的太阳能整体解决方案供应商，天合光能是绿色发展理念的坚定践行者。2015年，公司光伏组件累计出货量已超过20吉瓦，全球市场份额超过10%，这些组件安装在全球各地的太阳能电站中，源源不断地为世界提供着清洁电力，为减少碳排放和环境污染贡献着力量。

天合光能董事长高纪凡表示,绿色发展顺应了可持续发展战略，天合光能在追求企业发展的同时，始终不忘承担社会责任。发展绿色低碳经济，需要大力提倡发展太阳能、风能等清洁能源。天合光能将坚定不移走绿色、低碳、清洁能源的发展之路，为实现“天蓝地绿水清的美丽中国”贡献力量。

作为全球太阳能光伏行业可持续发展的领导者和代言人，高纪凡一直在积极推动绿色发展和生态文明建设。在杭州G20峰会上，高纪凡以全球太阳能理事会联席主席身份代表全球太阳能理事会发出公开信，倡议20国集团领导人支持发展太阳能清洁能源、共同应对气候变化，得到了政界领导和企业领袖的积极回应。

高纪凡表示，发展绿色经济、建设生态文明是全球性的趋势和潮流，世界各国是一个命运共同体，绿色发展需要我们大家共同努力，加强国际交流和合作，建设人与自然和谐发展的绿色生态家园。

中国绿色发展高层论坛自2008年创办以来，已成功举办六届，中国国家领导人、联合国副秘书长、外国政要等曾莅临致辞并颁奖，先后有姜春云、郭声琨、袁隆平等荣获十佳绿色新闻人物奖；中国工商银行、华润、壳牌企业等荣获十佳绿色责任企业奖。

天合光能于1997年创立，2006年在美国纽交所上市。在2011年至2013年的全球绿色安全生产商评比（SVTC）中，连续三年名列同行第一。2015年，公司销售额突破30亿美元，连续两年成为全球最大的太阳能组件供应商。

关于天合光能

天合光能有限公司（TSL）是全球领先的组件供应商，一流的系统集成商和智慧能源的开拓者。创立于1997年，作为中国最早的光伏系统集成商之一，天合光能今天与全世界的安装商、分销商、公用事业及项目开发商共同努力创造智慧能源。天合光能不断在技术创新、产品质量、垂直整合以及倡导环境保护等方面引领行业。欲了解更多信息，请浏览公司网站：www.trinasolar.com