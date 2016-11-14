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同方威视陈志强入选国家万人计划科技创新领军人才

2016年11月14日 17:40 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年11月14日电 /美通社/ -- 近日，同方威视董事长兼总裁陈志强成功入选第二批国家“万人计划”科技创新领军人才。

同方威视董事长兼总裁陈志强
同方威视董事长兼总裁陈志强

陈志强致力于粒子技术与辐射成像技术研究，在辐射成像系统关键物理设计、X射线图像数据的获取校正、快速重建及X射线相衬成像和暗场成像等方面开展了一系列研究工作。他曾作为主要技术完成人在“大型集装箱检测研究”、“大型高能工业CT样机的研制”等项目中成功解决了多项关键技术难题。作为项目负责人，主持了“特异物质检测研究”、“背散射人体安全检查系统”、“毫米波成像探测仪研制”等多项重大科研项目。曾荣获国家科技进步一等奖、中国专利金奖、北京市专利特等奖、北京市科学技术奖等多项奖励。陈志强本人2002度入选北京市科技新星计划，2008年度荣获“茅以升北京青年科技奖”，2012年度获得“北京市科技领军人才”称号，2014年度获得科技部“中青年科技创新领军人才”称号。

同方威视董事长视察华沙公司
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同方威视董事长视察华沙公司
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万人计划又称为“国家高层次人才特殊支持计划”，是由中央人才工作协调小组统筹规划，中组部、教育部、科技部、人力资源部社会保障部等多个部门共同组织实施的一项国家人才支持计划，旨在用10年左右时间，有计划、有重点地遴选支持一万余名各领域的杰出人才、领军人才和青年拔尖人才，加快培养造就一批为建设创新型国家提供坚强支撑的高层次创新创业人才。其中，“万人计划”科技创新领军人才是从“国家创新人才推进计划”入选者中遴选产生。

陈志强董事长入选第二批国家“万人计划”科技创新领军人才，也是对同方威视科研团队实力的极大肯定，将进一步推动公司技术创新与人才发展，加快公司创新型人才队伍建设。

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