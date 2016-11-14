家庭药箱指南将送您-中国家庭常备药品评选活动火爆开启

广州2016年11月14日电 /美通社/ -- 今年8月，全国卫生与健康大会在京召开，大会最鲜明的特点就是首次把“健康中国”上升为国策，并提出了新时期新的卫生与健康方针是以基层为重点，可见，“健康中国”的概念不只是单纯的治病，而是全方位、全领域的健康发展战略，而且未来还应该以国人健康素养的全面提高、强化健康教育为重点工作。

可现在的事实上，很多报百姓连普通的家庭用药知识都还尚不明确，在有特殊情况发生的时候手忙脚乱。比如一般家庭在备药上，常会出现以下两种情况：第一是因为不知哪种药物更有效，而盲目地备着多而杂乱的感冒药、活络油、铁打油、头晕头痛药等，第二是因为缺乏用药意识，家中的药品并不完备，导致在应对突发状况时未能及时处理从而延误病情。

对于这种情况，我们该如何改善？我们该如何真正从基层做起，让老百姓认识到哪些家庭必备的药物是需要准备好的，树立合理的健康意识呢？

“一场让人民更好地认识家庭备用药的及时雨”

为了进一步让群众意识到家庭药品管理的必要性及了解方法，更好地选择安全、可靠、有效的日常备用药品，中国最具品牌价值的健康新媒体领导者“家庭医生在线”携手贴合用户阅读习惯，以订阅+搜索+推荐为核心的“一点资讯移动新闻资讯客户端”和国内TOP10 的市场研究公司新生代市场监测机构以及众多主流媒体一并在“公开、公正、透明、全面、完整”的原则下，倾尽全力打造一个能够让中国网民自由参与和发表意见的家庭常备药年度评选盛典 -- 2016年度中国家庭常备药品排行榜。

多方权威数据支持制作专业的“家庭药箱指南”

“2016年度中国家庭常备药品排行榜”的候选名单有着强大的数据支持及专家指导，兼备权威性及可靠性。

线上数据支持主要由平台总用户量2.3亿、日活跃用户3850万、月活跃用户超1亿的一点资讯移动新闻资讯客户端及日访问量超过1千万次、拥有15万认证医生、19万药品资料的的家庭医生在线网站上权威数据库的大数据，线下以每年接触超过100万消费者，调查网络覆盖500多个城市的新生代市场监测机构的专业调查统计为重要评选依据，再加上家庭医生在线医学委员会的专家组成的专家顾问团通过综合审议筛选出候选名单。

如此严谨又专业可靠的数据评估、结合线上线下数据从而筛选得来的药品候选名单，旨在树立药品行业的榜样力量，为国内家庭常备用药提供更专业的指引，为广大网民选择优质的家庭常备药提供一份权威、有效并具有实际意义的“家庭药箱指南”。

汇集广泛民意 颇具业界影响力的专家意见评选活动等您来投票

此次家庭常备药品评选活动共分为参选名单筛选、网友投票和获奖公示3个阶段，奖项设置主要有中国家庭最常用止咳药、中国家庭最常用口腔咽喉用药、中国家庭最常用感冒药等共15大类。

另外，活动中所有奖项提名将由家庭医生在线医学委员会的专家顾问团、线下数据即新生代市场监测机构的专业调查统计以及一套完整的线上数据评估体系来完成。这套体系基于家庭医生在线数据库及一点资讯移动新闻资讯客户端大数据的基础上，通过专业算法及评选规则筛选出候选名单。之后还将在11月中下旬以投票专题的形式对所有候选产品进行线上投票，评选出真实合理又汇聚民意的各大药品奖项。并在12月份公布当选名单和举行颁奖盛典，届时获奖名单及用药习惯数据将在专题页面进行同步公示。

现在，“2016年度中国家庭常备药品排行榜”专题已正式上线，“参选名单筛选”环节也在火热进行时。权威庞大的名单筛选数据值得信赖！公正严明的评选原则毋需置疑！“2016年度中国家庭常备药品排行榜”等您来关注，敬请期待！

点击访问，留意实时精彩！（专题网址：http://cby2016.v.familydoctor.com.cn/）