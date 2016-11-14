工银瑞信国际于德国证券交易所推出追踪标普中国500指数的ETF

德国首只UCITS ETF涵盖中国所有股票类别

香港2016年11月14日电 /美通社/ -- 工银瑞信资产管理（国际）有限公司（“工银瑞信国际”）宣布，追踪标普中国500指数的 UCITS 交易型开放式指数基金(“ETF”) 已于德国证券交易所上市。

今年七月，工银瑞信国际和 WisdomTree 成为全球产品合作伙伴，携手在全球各地共同发行、推广、销售追踪标普中国500指数的 ETF。

标普中国500指数以规则为本方式编制，更合适的捕捉全球第二经济体及股票市场的动态。该指数主要以大型和具流动性的股票为主 -- 包括A股及H股以及其他国际交易所上市的中国企业股票，旨在反映环球中国股票市场的整体动向，并透过行业分类的选股方法，使得此广泛基础的中国指数更能反映中国经济体的整体行业分布。这方法比起其他或相对较局限于某股票类别的股票指数，更高效反映中国经济的变化。

工银瑞信国际指数及量化投资总监吕霭华说：

“工银瑞信国际和 WisdomTree 的全球产品合作伙伴关系将为彼此带来重大的机遇。WisdomTree 在 ETF 市场拥有高度的品牌知名度，也是拥有骄人业绩的 ETF 发行人。结合工银瑞信对中国市场的深入了解，我们将共同为投资者开拓更多元化、具透明度和高效的中国市场投资工具。对于这只 ETF 在德国证券交易所上市，我们感到非常兴奋。”

WisdomTree Europe 的 ETF 策略师 Nizam Hamid 说：

“中国股票市场准入是投资者长久以来的议题，一个通过单一产品涵盖所有相关股票类别的 UCITS ETF 能带来巨大优势。该 ETF 为投资者实现以一个更具成本效益的方法配置到一个领域广泛的指数，同时免除了投资A股市场同时伴随的营运和行政负担。与工银瑞信国际的合作意味着欧洲投资者能采用一个更具透明度及流动性的产品以投资中国。”

“作为全球最大的基础指数概念、数据及研究供应者，标普道琼斯指数致力发展具透明度的基准指数以反映中国股票市场的表现，这是一个对国际投资者日趋重要的市场。”标普道琼斯指数行政总裁 Alex Matturri 说。“标普道琼斯指数非常高兴授权标普中国500指数予工银瑞信国际及 WisdomTree。”

卢森堡道富银行被委任为上述于卢森堡注册的 ETF 提供基金行政及托管服务。

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