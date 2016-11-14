太子湾邮轮母港开港 中集登船桥闪耀登场

深圳2016年11月14日电 /美通社/ -- 11月12日，被誉为深圳“海上门户”的蛇口太子湾邮轮母港正式开港，深圳由此正式跨进邮轮时代。其登船桥及码头行李运输系统均由中集天达设计建造。

太子湾邮轮母港由招商局蛇口投资近100亿，按照国际一流标准建设，是华南地区唯一集“海陆空铁”于一体的现代化国际邮轮母港，可停靠全球最大的22万吨级的邮轮。未来，太子湾邮轮母港将成为中国第一、世界一流的邮轮母港。

11月13日，母港迎来了“开门红”，丽星邮轮旗下的国际邮轮 -- “处女星”号在这里首航。近2000名国际旅客购买了此次首航的船票。看到近在咫尺的“处女星”号，旅客们早已按捺不住激动的心情，他们只需优雅地走过由中集天达制造的登船桥，就可以登上这艘豪华邮轮，开启梦想的旅程。



中集太子湾邮轮母港等船桥

登船桥是旅客上下船时所用的移动式接驳设备，中集天达制造的登船桥，可随潮汐变化自动调整接船高度，为旅客提供了舒适和安全的行走空间。桥上两侧全透明的玻璃通道，不仅使旅客在上下船时可以尽情欣赏港口风光，其独特的外观设计还与港口整体建筑外观融为一体。中集天达的登船桥，因其舒适的客户体验和美观的外观设计，受到了太子湾邮轮母港及国内外多个港口的青睐。此外，中集天达还为母港提供了码头行李运输系统。

2017年1月，太子湾邮轮母港将开通8条国际航线。国内首个六星级高端邮轮 -- “银影号”将以太子湾为母港进行启航。届时，旅客可以搭乘这艘高端邮轮，环游世界。根据初步测算，到2020年，太子湾邮轮母港接待邮轮旅客人数预计可达150万人次，而中集天达提供的登船桥与码头行李系统，将持续为旅客提供高品质的一流服务。

德利国际有限公司执行总裁、深圳中集天达公司总经理常绍民表示，“中集集团作为一家国际化公司，致力于向现代化交通和物流领域提供高品质装备及系统解决方案。中集集团总部与太子湾母港仅一路相隔，在母港的建设中，我们积极参与，发挥优势，为母港提供了一批先进的登船桥和行李运输系统。开港后，全世界的游客都可以享受到我们的优质服务。”

中集天达副总经理陈喆表示，中集天达是国内唯一能独立提供旅客登船桥咨询、设计、制造、安装调试及维保一站式解决方案的专业制造商，已拥有13项旅客登船桥发明及实用新型专利。