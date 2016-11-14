Ascensia Diabetes Care推社交媒体计划支持世界糖尿病日

Ascensia Diabetes Care推出全球性社交媒体计划，支持2016年世界糖尿病日

瑞士巴塞尔2016年11月14日电 /美通社/ -- 为了表示对世界糖尿病日 (World Diabetes Day) 的支持，Ascensia Diabetes Care 今天推出一项全球性社交媒体计划，突出移动技术在管理糖尿病方面的积极作用。该计划旨在通过社交媒体渠道覆盖全球受众，鼓励人们通过手机提高对糖尿病的认识，从而支持世界糖尿病日。通过这些努力，Ascensia Diabetes Care 旨在展现移动技术和连接性在帮助糖尿病患者更好的了解和管理病情方面的重要性。

作为该计划的一部分，Ascensia 已用手机为他们的员工以及世界各地的糖尿病患者、医疗健康专业人士和公共成员进行了拍照，并用照片拼成“DIABETES”。该计划鼓励人们在他们的社交媒体渠道上，对来自世界各地的这些数字明信片进行点赞、分享或回应，以此表示他们对世界糖尿病日的支持。

使用移动设备管理糖尿病变得日益普及，越来越多的糖尿病患者开始使用移动设备来帮助管理和追踪病情。据一项针对欧洲多个国家的909名糖尿病患者开展的调查显示，71%的糖尿病患者拥有智能手机，42%的患者正在使用智能手机获取健康或处方药信息，52%的健康应用患者用户表示，他们因此改变了他们的生活行为[1]。移动技术的进步使人们更易于收集、分享和利用来自收集和分析信息的观点，使患者能够使用无缝整合进他们生活当中的各种应用程序来管理他们的病情。

Ascensia Diabetes Care 首席执行官迈克尔-克劳斯 (Michael Kloss) 表示：“我们非常高兴作为一家独立的企业参加我们的首个世界糖尿病日活动。我们有幸为提高人们对糖尿病的认识贡献我们的力量。作为一家100%专注于糖尿病的企业，我们对帮助改善糖尿病患者的生活充满热情。”

2016年世界糖尿病日的主题是“关注糖尿病”，宣传筛查的重要性，鼓励第二型糖尿病的早期诊断和治疗，帮助降低严重并发症的风险。使用移动设备管理糖尿病可为糖尿病的测试和长期管理提供支持。

迈克尔补充说：“糖尿病是一种难以管理的疾病，世界各地的患者和医疗健康专业人士都面临很多挑战。我们相信，数字工具和移动设备可通过提供推动糖尿病管理的准确、可行性信息，帮助患者持续追踪他们的病情。”

关注 Ascensia Diabetes Care 的 Twitter、Facebook 和 Instagram 网页，查看这一活动，并通过点赞或分享我们的数字明信片，表达对世界糖尿病日的支持。