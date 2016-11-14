世茂酒店及度假村亮相“2016国际酒店投资加盟与特许经营展览会”

上海2016年11月14日电 /美通社/ -- 作为一年一度的连锁酒店业盛会，第二届中国（上海）国际酒店投资加盟与特许经营展览会于2016年11月10日-12日在国家会展中心（上海）举行。此次展会云集了国内外众多连锁酒店集团及品牌，世茂酒店及度假村作为其中高档次的酒店公司，携其旗下自主品牌睿选酒店和睿选尚品酒店隆重亮相，迎来了数百名参展观众的询问和洽谈。

在展会上，世茂酒店管理有限公司总经理唐鸣受邀出席了11月10号下午的“2016酒店创新发展论坛”，参与《高峰对话：转变中的中国酒店新常态》环节，并发表了精彩讲话，引起阵阵掌声。唐总表示，“缔造生活品味成就城市梦想”是世茂集团一直以来坚持的理念，同样，世茂酒店与度假村也不仅仅是提供客房和住宿，也致力于缔造商旅生活品味，希望帮助顾客实现生活梦想，帮助合作商实现事业梦想。



唐鸣总经理与参展观众热情交谈中

世茂酒店及度假村作为中国房地产界领袖企业之一世茂集团的全资子公司，成立于2009年，策划打造自主品牌酒店，并管理运营喜达屋、凯悦、洲际、希尔顿旗下诸多国际品牌酒店。作为世茂酒店及度假村发展的战略之一，世茂在与国际酒店管理公司合作的同时，也致力于发展自主品牌酒店。目前已有御榕庄（豪华五星度假酒店）、茂御（五星商务酒店）、世御（商务酒店）、茂御居（高档服务公寓）、睿选（概念型酒店）和睿选尚品（高端概念型酒店）等6个各具特色的酒店品牌。



世茂酒店及度假村展台

在此次的展会中，世茂酒店重点亮相的是睿选（MiniMax）和睿选尚品（MiniMax Premier）品牌。这两个品牌是世茂旗下全新开启的精选服务概念型酒店，同属一个系列，但是又有各自的卖点。MiniMax睿选酒店，以Mini作为设计理念，颠覆传统星级酒店的繁复设施，用至简至美的元素打造时尚一族所青睐的智能、社交、环保的潮流酒店。MiniMax Premier睿选尚品酒店，让高端与智能、奢华与亲民、舒适与新奇不再背道而驰，摒弃传统高端酒店理念，把具有设计感和时尚感的全新理念带入旅程，用潮流替代古板。



世茂酒店Mini Hotel品牌迎来参展观众浓厚兴趣

首家睿选（MiniMax）品牌酒店于2014年底在松江万达广场酷炫揭幕，并以开业首月即接近亏盈持平的惊人成绩创下了世茂酒店的新纪录。首家睿选尚品（MinMax Premier）酒店于2015年底在大虹桥商圈临空经济园区盛大揭幕，以时尚的设计、个性化的服务成为虹桥商圈的入住新宠。

网站：www.shimaohotels.com