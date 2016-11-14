金卫医疗与三胞签订和解协议

连同PAGAC和解协议为集团带来1.2亿美元

香港2016年11月14日电 /美通社/ -- 中国领先的综合医疗企业，金卫医疗集团有限公司（香港联交所股份代号：00801、台湾证券交易所股份代号：910801）（“金卫医疗” 或“公司”，连同其附属公司统称“集团”）宣布公司之全资附属公司 GM Investment Company Limited (“GM Investment") 与三胞集团有限公司（“三胞”）就 Fortress Group Limited (“Fortress“) 一笔约2.5亿美元的未付款项签订一项有条件和解协议。

据和解协议，三胞同意支付和解金额3亿美元予 GM Investment ，作为有关 Fortress 未付款项申索之全部及最终和解。管理层致力为股争取利益，通过是次和解安排及之前签订的 PAGAC 和解协议，预计将为集团带来1.2亿美元，超过集团于截至2015年3月31日就 Fortress 权益所计提的减值拨备约7.6亿港元（约9,806万美元）。

和解协议将于生效日期（“生效日期”）生效，（其中包括）公司股东批准。GM Investment 将分五期收取和解金额：首期款项8,000万美元，将于生效日期后2个营业日内收取；剩余四期每期款项5,500万美元，将于和解协议签署日后9个月内、18个月内、27个月内及36个月内收取。其中，首三期款项将以美元（或具同等价值之人民币）现金收取；剩余两期款项，GM Investment 将全权酌情决定以美元现金（或具同等价值之人民币）或以三胞于在上海证券交易上市的证券的投资实物方式收取。

收取和解金额后，GM Investment 将解除及免除对三胞的所有申索，包括关于（i）Fortress 未付款项及（ii）2014年3月 GM Investment 与三胞签订的 Fortress 普通股股份买卖协议之申索。

和解协议详情，公司将根据香港联合交易所有限公司之相关上市公司规定予以公布并上载至公司网站如下：http://www.goldenmeditech.com/big5/ir/announcements.php

关于金卫医疗集团有限公司（ 香港联交所股份代号 : 00801 、台湾证券交易所股份代号 : 910801 ）

金卫医疗 (www.goldenmeditech.com) 为中国领先的综合医疗事业集团，为推动行业发展的先行者。在过去几年中，凭借积极创新、进取的精神以及把握医疗市场先机的能力，金卫医疗在医疗设备和医疗服务领域内的脐带血干细胞储存及医院管理业务均取得领导性地位。金卫医疗将继续实践其使命，通过有机增长和战略扩张保持其中国领先医疗集团之地位。

关于三胞集团有限公司

三胞为江苏知名民营企业，其总资产和年销售总额目前均已突破1000亿元人民币，并连续十三年入围“中国企业500强”，旗下有宏图高科 (600122.SH) 、南京新百 (600682.SH) 、万威国际 (00167.HK) 等多家上市公司。

Fortress Group Limited

Fortress 之控股股东为 PAGAC ，一个投资零售、医药、汽车服务、财务服务及传媒/娱乐行业之封闭式基金。