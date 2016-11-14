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Booking.com缤客发布全新内容API，全面提升供应商管理使用体验

2016年11月14日 21:00 编辑： 经理人网编辑
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Booking.com全新技术助力供应商更高效地批量创建并维护住宿信息列表

阿姆斯特丹2016年11月14日电 /美通社/ -- 今日， 致力于为旅行者提供多样化出行住宿体验的全球领先在线住宿预订网站Booking.com缤客宣布推出全新内容API，进一步提升住宿渠道管理商、内容供应商和住宿管理企业的管理使用体验。通过使用Booking.com缤客全新内容API的免费功能，供应商只需一键上传住宿信息、照片、设施介绍和条款政策等内容至Booking.com系统中，即可在数天，甚至数小时的时间内快速完成住宿信息列表的新建及维护。

“Booking.com致力于通过技术创新，为我们的合作伙伴提供更直观、智能、便捷的管理使用体验，”Booking.com全球市场支持部总监Remco van Zanten表示，“出色的内容运营是吸引消费者的关键因素，这不仅对于消费者的体验至关重要，同时也能够带动合作伙伴在我们平台上的销量。Booking.com全新内容API的推出，将更好地协助住宿管理企业和相关供应商在Booking.com上免费且高效地创建成百上千家的住宿信息列表。”

欲了解更多新闻信息，敬请访问Booking.com新闻中心：https://news.booking.com/zh-chs  

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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