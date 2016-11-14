阿斯霍克雷兰德Pantnagar工厂荣获2016年戴明奖

凭借实施全面质量管理而获奖

是日本境外首家获得著名戴明奖的商用车制造商

印度钦奈2016年11月14日电 /美通社/ -- 辛杜佳集团 (Hinduja Group) 旗下旗舰企业阿斯霍克雷兰德 (Ashok Leyland) 凭借 Pantnagar 工厂，今天荣获著名的2016年戴明奖 (Deming Prize)。戴明奖是一项全球质量奖，也是世界上历史最悠久、最广泛认可的质量奖。获奖者均为在业务运营中建立了全面质量管理 (TQM) 的企业。阿斯霍克雷兰德 Pantnagar 工厂是获此殊荣的世界上首个卡车和客车工厂，也是日本境外唯一获此殊荣的商用车制造商。

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阿斯霍克雷兰德董事总经理 Vinod K. Dasari 先生在日本领奖时表示：“对我们阿斯霍克雷兰德所有人来说，获得这个梦寐以求的奖项的确是个值得骄傲的时刻。能够成为获此殊荣的世界上首个卡车和客车工厂及日本境外唯一的商用车制造商，为公司取得行业首创的成就又增添了一层保障。我们的Pantnagar工厂有着最新的技术和工艺，是一个全面一体化的工厂，能够制造所有面向未来的卡车和客车产品。始终如一的质量、技术、创新和强大的工艺是帮助我们获得国际认可、客户满意度和帮助我们兑现‘Aapki Jeet, Hamari Jeet’（双赢）品牌承诺的支柱。”

阿斯霍克雷兰德质量、采购与供应链部门高级副总裁 R. Sivanesan 先生表示：“我们阿斯霍克雷兰德一直以来都非常注重质量程序和以客户为导向的方法，人员管理也很高效。凭借在技术和质量方面的大规模战略投资，以及充满活力的年轻员工队伍，设立Pantnagar工厂是我们努力成为全球商用车行业领导者的宏伟蓝图的一个重要举措。作为阿斯霍克雷兰德最年轻的工厂，能够凭借卓越的全面质量管理而荣获著名的2016年戴明奖是我们莫大的荣耀。我们的Pantnagar工厂已经制定了一套基准，我们一定不辜负这一基准，并将继续努力，以达到更高的目标和进军新领域。”