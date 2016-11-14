Extell Development开售曼哈顿广场一号

前所未有的水景项目，拥有10万平方英尺的休闲设施、壮丽的景色以及郁郁葱葱的花园 -- 曼哈顿广场一号是真正的一体化项目

纽约2016年11月14日电 /美通社/ -- Extell Development Company宣布开售曼哈顿广场一号(One Manhattan Square)。曼哈顿广场一号坐落于东河湾畔，可以毫无阻挡地观赏水与天际线全景，其将开创下东区的奢华时代。曼哈顿广场一号拥有逾10万平方英尺所有可以想到的所有室内外休闲设施（纽约市其它任何地方都没有这样全面的设施组合），是个一体化项目，可提供曼哈顿市区的所有便利性。

Extell Development Company创始人兼总裁Gary Barnett表示：“曼哈顿广场一号拥有前所未有的休闲设施组合、壮丽的景色以及颇具吸引力的价格点，有望改变行业规则。我们将提供终极生活方式以及大好的投资机会，这在曼哈顿其它任何地方都无法获得。”

由Adamson Associates Architects精心设计的定制玻璃幕墙让住户可以观赏壮丽的景色。Adamson Associates以其为赫斯特大厦(Hearst Tower)、世界贸易中心四号楼(World Trade Center Four)和伦敦桥(London Bridge)的碎片大厦(The Shard)带来的创新设计以及技术专长而闻名，它设计曼哈顿广场一号的理念是反映自然元素之间微妙的相互作用，带来平衡和谐的美感。

受欧洲广场与公园的启发，全球知名景观设计与建筑机构West 8（其作品以总督岛(Governor's Island)的The Hills（山丘）最为著名）在曼哈顿广场一号开发了45000平方英尺的城市绿洲，包括内部花园客房、茶馆、许多社交庭院与休息厅、户外厨房与就餐区、火坑、成人树上小屋、桦园、乒乓球桌、轻击区和天文台。

屡获殊荣的全球知名设计工作室Meyer Davis Studio为这幢现代玻璃大楼的815户住宅打造了完美的内部设计。Meyer Davis是设计领域最具权威的工作室，为奥斯卡-德拉伦塔(Oscar de la Renta)全球精品店提供了空间设计。该工作室以打造独特的有效空间而闻名。曼哈顿广场一号提供拥有开放式布局的1至3卧室户型住宅，各住宅将配备5英寸宽的染色橡木地板、进口石头与定制成品。两个定制化设计的成品套餐可为住户提供独特的Extell Choice。亮色与暗色颜料均使用最优质材料打造。

该一体化项目内，可在四层楼面体验豪华休闲设施。为了提供终极娱乐、社交和健身体验，曼哈顿广场一号拥有一家集中在安静庭院和放松花园周围的水疗中心，配备私人理疗室和公共澡堂。多级别健身中心将提供三个游泳池、一个保龄球场、一个全尺寸篮球场、高尔夫模拟练习场、壁球场和瑜伽中心。

其它休闲设施包括一家高级影院与表演中心、儿童游戏室和青少年游乐中心。同时，先进的休闲设施还提供很多其它娱乐选择，如烹饪休息室、酒室、雪茄房、地窖酒吧和展示厨房。

Extell开发部高级副总裁Raizy Haas说：“曼哈顿从未提供过这种规模的生活设施组合。这是曼哈顿最后能够以非常实惠的价格通过可与最奢华大楼匹敌的设施组合实现价值的社区之一。”

Extell Marketing Group是曼哈顿广场一号的独家销售与营销机构。住户预计将于2019年晚些时候入住。垂询详情，请联系销售团队，电话：212-922-9595，或访问：www.OneManhattanSquare.com 。