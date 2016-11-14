第三届中国国际老龄产业博览会于广州圆满闭幕

- 全球聚焦 业界领航

广州2016年11月14日电 /美通社/ -- 2016年11月13日，第三届中国国际老龄产业博览会在广州保利世贸博览馆圆满闭幕。本届展会规模达到22,000平米，现场汇聚300余家全球知名养老品牌和企业，共接待观众32,916人次。在前两届成功举办的基础上，本届老博会继续发挥行业领航者地位，深度整合政府、行业及渠道优势资源，汇聚全球老龄产业最尖端、最前沿的产品、技术和动态，成功以卓著的成效和的前瞻的理念引领行业迈向新高地。



第三届中国国际老龄产业博览会现场盛况

老龄产业权威盛会缔造行业最佳商贸成效

本届老博会规模再度升级，首次设置境外展团、无障碍生活、康复护理、养老智能化、保健养生五大展区，深度解构老龄产业全产业链，助力业界全面洞悉老龄市场各领域的发展态势和前景。三天的展期中，全球顶级养老品牌悉数亮相，为与会者勠力呈献最具创新性的产品、技术和行业趋势。展会现场各个展区人气爆棚，业界同仁收获丰硕成果，经贸合作成效显著。

全国老龄办宣传部主任刁海峰表示，“本届老博会是目前中国规模最大、层次最高、参展商数量最多、国际化水平最高的老龄产业博览会，汇聚了老龄产业的顶尖品牌和企业，全面展示了从养老服务、养老健康到养老环境的产品成果，成为行业风向标盛会。”

TOTO中国区负责人李晋表示，“今年是我们第三次参加老博会，在这三年中，展会的规模、档次、层次都有很大的提升，展商类型和产品门类已经覆盖了整个产业链，平台搭建得越来越大，给我们展商带来了极佳的展示机会和丰富客源。未来，我们期待与老博会继续进行长久的合作，共同推进中国老龄产业的发展。”

高峰论坛座无虚席聚焦行业发展未来

本届老博会同期举办2016中国国际老龄产业高峰论坛，以“老龄产业 -- 开启亿万百姓社会福祉的新纪元”为主题，举办包括主论坛、分论坛、专场论坛、采购配对会等 20 多场专业论坛。论坛现场云集美国、法国、澳大利亚、日本、荷兰、香港、台湾及中国大陆的80余名业界精英学者、专家，深入探讨养老运营、社区服务、人才培养、养老地产、康复医疗等多个维度热门话题，活动精彩纷呈，备受业内人士赞誉。其中，第二届澳大利亚•中国老龄产业论坛、中日（广东省）老龄产业交流会、养老地产以及连锁商超药店采购洽谈大会等论坛会议受到多方关注，助力与会者实现卓有成效的商务合作与交流。三天的展期吸引超过 10,000 海内外专业观众参与论坛，共同构筑老龄产业互融共通的权威对话平台。

全球买家蜂拥而至体验一站式采购

老博会凭借强大的品牌号召力和丰富的展商资源，吸引了全球众多优质买家到场采购，现场汇聚来自养老地产、养老机构、康复机构、医院医疗、金融投资等采购联盟，共同迸发出无限商机。当中包括：富力、恒大、万科、保利、越秀地产等各大知名地产商；中日韩经济发展协会、澳洲新南威尔斯州奥华公会、日本电气株式会社、法国驻广州总领事馆商务投资处、香港保良局等海外机构买家；汇晨养老、泰成逸园、颐和、太平保险、国寿投资等机构和企业；中大孙逸仙纪念医院、广东省人民医院、广东三九脑科医院康复中心、广东省工伤康复医院等医疗机构；以及中国房地产业协会老年住区委员会、香港安老咨询委员会、广东省房地产行业协会、广东省物业管理协会等权威协会和机构组团优质会员莅临现场采购。

第三届老博会展示全球老龄产业的最新趋势与革新科技，为业界铸就了未来发展的核心动力，是对接国际产业资源、把握市场脉搏的行业盛会。未来，老博会将继续构建多元化、社会化、国际化产业发展交流平台，整合全球产业链上下游资源，共同绘就老龄产业未来发展蓝图。期待与您2017再相见！