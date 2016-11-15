全新的NEM区块链“投石车”发布白皮书

重新定义去中心化账本技术标准

新加坡2016年11月15日电 /美通社/ -- 由科技局（Tech Bereau Corp）主导研发的全新开源分布式账本技术体系的私有区块链项目发布白皮书， 项目代码名“投石车”（Catapult），它是科技局主推的猕迅（Mijin）私有区块链的继承者。作为一套全新的以C++为基础的区块链系统，它的核心 -- 投石车与API网关协同，提供卓越速率、可达性、安全性、可扩展性、规模化能力和灵活性的新型区块链。

“投石车正在重新定义区块链架构的生态。它不仅仅提升了区块链的功用，并且将以企业级设计的生机改变区块链解决方案刻板臃肿的现状。”-- 黄伦（Lon Wong），蜓金融科技（Dragonfly Fintech）CEO, NEM核心成员。

全新的架构将包括精细的针对每个用户使用和读取区块链的权限限制。现有的任何实体的商业规则将可以通过强健的投石车与API网关提供。

同时，投石车是一套符合工业设计标准的开源系统，符合Web设计标准的任何软件或系统均可以与她实现接口。

投石车的灵活性，让她不仅能承载三种重要管理模式 -- 公共无授权，私有部分授权和完全授权的，更使她能够在不同的分布式账本集群方案中充当核心枢纽和沟通桥梁。

“投石车，辅以蜓金融科技的无缝跨链交互解决方案，将带领我们冲击区块链科技的最前沿。” -- 朝山贵生科技局株式会社。

以授权区块链形式，投石车在内测中已实现性能突破3000交易每秒。投石车解决方案将在未来完全开源，并与领先的公共区块链NEM融合。