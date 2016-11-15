Mahindra Comviva入选高德纳2016年魔力象限

针对客户服务提供商的综合收入与客户管理魔力象限

新德里2016年11月15日电 /美通社/ --

因账单和客户分析解决方案套件获得认可

移动解决方案领域的全球领导者Mahindra Comviva今天宣布，该公司被列入高德纳(Gartner) 2016年客户服务提供商（简称CSP）(*)综合收入与客户管理（简称IRCM）魔力象限。作为小众市场厂商，该公司因账单解决方案(iPACS, mBAS)和客户分析套件Mobilytix[TM]获得认可。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20130626/625127）

高德纳的综合收入与客户管理魔力象限由寻求商用成品软件包来处理关键业务收入及客户管理商业流程的通信服务供应商组成。高德纳的魔力象限对提供账单、客户服务、评级、收费、定价、合作伙伴关系管理、政策管理、调解、自助服务、分析和其它功能的解决方案套装进行评估。

Mahindra Comviva首席执行官Manoranjan Mohapatra表示：“我们认为Mahindra Comviva的优秀之处在于其全面的综合收入与客户管理产品组合以及灵活应对商业和技术需求的方法，这使客户十分满意。凭借我们对研发和及时交付的专注，以及满足大数据、分析、数字服务和云端交付需求的解决方案，我们能够满足电信行业不断变化的需求。”

Mahindra Comviva的云就绪解决方案（iPACS和mBAS）已经用于全球超过65个项目。iPACS确保主要商业流程的统一，如客户互动管理、账单和供应并通过聚合型报告和分析推进决策过程。mBAS平台让运营商能够精简第三方销售并实时管理客户支付和供应解决方案。

Mahindra Comviva的分析套件Mobilytix已经用于全球25个国家的40多个项目，并服务于5亿多客户。该套件为营销商家提供了数据为驱动的营销工具，帮助他们在不同的渠道和设备上推出实时、相关的营销内容，从而实现高效的追加销售、交叉销售业绩。该解决方案每天发布8亿条数字营销信息，客户流失预测精确度高达60%，营收增长高达5%。

消息来源(*) 高德纳，针对客户服务提供商的综合收入与客户管理魔力象限，2016年10月17日，Norbert J. Scholz，Jouni Forsman，Amresh Nandan

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