2016双十一好时销量翻番 借力新媒体营销助品牌推广

上海2016年11月15日电 /美通社/ -- 在刚刚结束的2016年双十一全球狂欢节中，好时电商团队累计销售额达成306万美金，同比去年翻了一番。除了销量之外，更加重要的是好时充分利用双十一这样一个万众瞩目并逐步走向世界的平台有力地宣传了新好时、贝客诗以及馋嘴猴等品牌，探索用新媒体和消费者沟通互动，为好时接下来的成功奠定了基础。

此时此刻，好时的销售还积极奋战在仓库发货第一线，保障所有的包裹准时准确地送往全国各地，将好时“浓醇可可、快乐滋味”的品牌精神传递给千万中国消费者。

回顾总结今年的双十一，好时将成功归功于5大核心支柱，它们分别是：深化渠道合作、差异化产品创新、新媒体营销创新、大数据CRM精准营销以及卓越的跨部门团队协作。

1. 深化渠道合作 ：天猫和京东是线上B2C最重要的客户，占到80%以上的市场份额。在过往的一年好时深化了和他们的战略合作，并在这次双十一真正实现了多渠道全面开花。

1）在天猫，今年好时在天猫有三家旗舰店（好时、金丝猴、跨境）、Costco、Metro、天猫直采、天猫超市、协议专营店等形成渠道矩阵全面出击，并利用不同的产品区隔和价格策略在激烈的竞争中突围，在本次双十一实现了43%的增长。

2）在京东平台，好时重新整合了针对竞争对手的价格策略，通过优化整合活动内容与机制，获得了大量食品会场的资源露出，并通过京东精准通实现精准触达。最终实现京东平台总销量同比去年375%的增长。

2. 坚持以消费者洞察为核心的产品创新 ：产品创新是成功的基础，而双十一提供了让消费者了解好时新产品的最佳机会。目前，好时电商销售的产品80%都是电商专供产品，这也大大增加了吸引消费者眼球的砝码。

3. 新媒体带来的营销创新 ：中国的媒体传播格局正在经历着巨变。如何更好更有效地接触消费者，与消费者沟通，是每个品牌必须思考的问题。而好时营销团队积极探索了新媒体和各种可能的跨界合作，以增强品牌在线上线下的影响力。

1）天猫直播：直播是目前中国非常流行的互动传播方式。它的魅力在于可以同步进行品牌宣传、产品介绍推荐，甚至和消费者直接互动。在这次双十一，好时很荣幸地成为了阿里巴巴推荐的45名合作商家之一（其他包括宝洁、联合利华、玛氏、亿滋、雀巢、百事等快销巨头）参与到天猫今年最火热的《九牛与二虎》直播中。最终，好时在直播中一举夺冠，共获得4,500万点赞，直播期间200万的好时产品被消费者加入购物车。

2）IP合作：IP 合作也是互联网衍生的新资源，阿里巴巴的阿里鱼公司明年将有超过1000个IP资源，如何利用这些资源深化品牌形象发展线上线下的生意是为好时电商团队提供的一个新机遇。好时电商部负责人付咏表示：“KISSES和Trolls和合作也是一个开始，一个全新的单品上市第一天就创造了60万的销售，这样的表现给了好时很大的信心。”

3）电视广告资源互换：借助天猫标识在好时和贝客诗电视及户外广告中的联合露出，置换天猫站内流量资源。

4）天猫晚会广告植入：在天猫双十一晚会中播放好时15秒品牌广告，根据天猫统计约有1亿消费者观看了广告，15秒广告期间，天猫旗舰店涌进70万访客，是旺季平时访客数的15倍。

4. 基于大数据的精准营销 ：借助大数据分析引入千人千面精准营销，使老客户和新客户进店时看到不同的页面，新客户登录有尝新大礼包和无门槛折扣鼓励他们尝试。老客户登录有会员专享大包装折扣促销，在向不同人群提供相应权益的同时，进一步提高转化率。

5. 卓越的团队协作 ：为了保障双十一的成功，整个团队从四个月前就开始积极备战，开拓四个新渠道，优化条款和产品，旗舰店仓储模式升级，研发新品，竞品分析，一轮又一轮的谈判，为每一个新的营销模式做各种探索和筹备。电商做的大部分探索都是新的，要突破常规，需要团队成员坚定地信心和百折不挠的毅力。

“双十一”一役，好时不仅收获了销量，也聚拢了人气，更重要的是，让好时在日新月异的商战中，培养了一支极具创造性和应变能力的营销团队。为公司长远发展，提供了人才基础。