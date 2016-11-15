希尔顿逸林品牌首次亮相十堰汽车城，增强希尔顿在华中地区的实力

十堰希尔顿逸林酒店是十堰市首家国际品牌酒店

中国十堰市和美国弗吉尼亚州麦克莱恩市2016年11月15日电 /美通社/ -- 希尔顿 (NYSE: HLT) 和希尔顿逸林今日宣布，十堰希尔顿逸林酒店正式开业，标志着希尔顿逸林品牌首次亮相欣欣向荣的湖北省汽车城。十堰希尔顿逸林酒店是十堰市唯一的国际品牌酒店，由重庆国瑞控股集团有限公司投资兴建并由希尔顿经营管理。



十堰希尔顿逸林酒店

酒店位于新兴中央商务区核心地带，便于到达政府与商务办公楼和购物区以及当地景点，例如四方山植物园和世界文化遗产武当山。

希尔顿全球高级副总裁兼希尔顿逸林全球总经理戴安娜·沃恩（Dianna Vaughan）表示，“通过专注于为宾客创造引以为傲的超值体验，希尔顿逸林是已赢得客户忠实追随的世界知名品牌。我们自豪地将品牌独有的希尔顿逸林好客之道引入十堰并期待着愉悦十堰希尔顿逸林酒店宾客，始于我们的标志性热巧克力香脆曲奇欢迎礼仪。”

十堰希尔顿逸林酒店设有267间客房，宾客可享用43英寸 LED 液晶电视、带MP3连接的闹钟收音机和高速互联网接入。选择行政客房的那些宾客还可专享行政酒廊，提供免费早餐、全日茶点和晚间鸡尾酒。宾客还可在恒温室内游泳池、漩涡和桑拿室以及配备必确®训练器材的 24 小时健身中心欢度大部分休闲时光。

十堰希尔顿逸林酒店提供超过1,200平方米以上会议空间（其中大部分空间提供自然采光和壮丽山景）24小时商务中心、7个灵动多功能厅和可容纳500人的500平方米大宴会厅。它是举办商务会议和社交活动（包括婚礼）的完美场所。对于筹划婚礼，它是提供新婚套房和婚礼管家服务的唯一全方位服务酒店。

十堰希尔顿逸林酒店还提供多个餐饮和娱乐选项。厨艺全日餐厅配备互动式烹饪台，提供各种亚洲美食、西式烧烤、新鲜海鲜和区域特色菜肴。青雅中餐厅营造精致用餐体验，在优雅氛围中提供创意粤菜、区域特色佳肴和本地美食。囍欢里港式茶餐厅受地道港式茶餐厅理念启发，提供并展示手工制作的点心和港式美馔佳肴。精致大堂吧为非正式会面、工作和消遣提供舒适空间，全日提供上等好茶和鸡尾酒。宾客还可走进甜速站品尝零食和焙烤食品。

希尔顿全球大中华及蒙古区营运高级副总裁麦金信 (Bruce McKenzie) 表示，“十堰希尔顿逸林酒店增强我们在华中地区的实力。它是我们组合的新增战略性成员，目前组合包括80多家运营酒店和230多家筹建酒店。我们在全国持续增长，在目的地以最佳方式服务宾客。”

作为希尔顿品牌组合的一部分，鼓励十堰希尔顿逸林酒店宾客加入希尔顿免费加入的忠诚度计划“希尔顿荣誉客会”。直接通过希尔顿预订的希尔顿荣誉客会会员省时省钱并且即时获得他们最关心的优惠和好处，包括：

全球 4,500 多家酒店专享会员价 ；

即时优惠和好处，例如免费 Wi-Fi、可赚取和兑换积分免费入住以及数字化登记入住、选房和数字门卡 ；

通过 HHonors.com/auctions 积分可获得的难忘独享体验，例如参加 私人音乐会或广受欢迎的活动。

为庆祝酒店开业，2016年11月8日至2017年5月14日期间直接通过希尔顿预订的希尔顿荣誉客会会员将获赠每晚1,000希尔顿荣誉客会奖励积分。金会籍会员和钻石会籍会员还将享用免费优质Wi-Fi和和免费逸林自助早餐，有空房时升级到酒店的希尔顿荣誉客会专享楼层。

十堰希尔顿逸林酒店位于中国湖北省十堰市北京北路57号（邮编：442011）。酒店拥有便捷的航空和铁路交通，距离十堰火车站仅9公里、距离十堰武当山机场16公里。

若要获取更多信息或预订客房，请直接致电酒店 +86 719 862 9999 或访问 http://www.shiyan.doubletree.com/ 网站。酒店由知名设计顾问公司 YANG & Associates Group 设计。http://www.suzhou.doubletree.com/

媒体可在www.doubletree.com 网站和 news.doubletree.com 网站获取有关希尔顿逸林酒店的其他信息。若要获取有关十堰希尔顿逸林酒店的更多信息，请访问 news.doubletree.com/shiyan 网站。

关于希尔顿逸林酒店

希尔顿逸林酒店是全球快速扩张的高档酒店品牌，475家高档酒店和114,000多间客房遍布全世界六大洲的门户城市、大都市区和度假胜地。希尔顿逸林酒店引以为傲的是关注影响大的小细节，从宾客到达时提供喜爱的热巧克力香脆曲奇到向酒店宾客和品牌自豪地服务的社区提供引以为傲的超值体验 (CARE)。希尔顿逸林酒店提供独特的现代化居住和全方位服务设施，包括餐厅与大堂、客房服务、健身俱乐部、商务中心、会议与宴会空间。通过希尔顿官方渠道直接预订客房的希尔顿荣誉客会会员享受即时优惠和好处，包括任何其他地方无法提供的专享会员折扣、免费 Wi-Fi 和数字化设施，例如通过业界领先的 Hilton HHonors 应用数字化登记入住、选择房间和电子门卡（精选地点）。若要预订任何希尔顿逸林酒店客房，旅客可访问网站 doubletree.com。社交媒体用户可在 facebook.com/doubletree、twitter.com/doubletree 和 instagram.com/doubletree 上联系品牌。记者可访问 news.doubletree.com 网站获取更多信息。

关于希尔顿

希尔顿 (NYSE: HLT) 是国际最具知名度的酒店管理公司之一，在全球104个国家和地区直接管理、特许经营、持有以及租赁逾4,800家酒店与分时度假酒店，超过789,000间客房。97 年来，希尔顿致力于延续为全球客户提供优质服务的传统。希尔顿拥有十三大卓越酒店品牌，包括：希尔顿酒店及度假村 (Hilton Hotels & Resorts)、华尔道夫酒店及度假村 (Waldorf Astoria Hotels & Resorts)、康莱德酒店及度假村 (Conrad Hotels & Resorts)、希尔顿嘉诺宾酒店 (Canopy by Hilton)、珂瑞希尔顿精选酒店 (Curio – A Collection by Hilton)、希尔顿逸林酒店及度假村 (DoubleTree by Hilton)、希尔顿安泊酒店 (Embassy Suites by Hilton)、希尔顿花园酒店 (Hilton Garden Inn)、希尔顿欢朋酒店 (Hampton by Hilton)、Tru by Hilton、希尔顿欣庭酒店 (Homewood Suites by Hilton)、希尔顿惠庭酒店 (Home2 Suites by Hilton) 和希尔顿分时度假俱乐部 (Hilton Grand Vacations)。同时，屡获殊荣的常客奖励计划希尔顿荣誉客会® (Hilton HHonors®) 亦由希尔顿统一管理。希尔顿荣誉客会会员可在希尔顿官方渠道直接预订客房并享受多重优惠和好处，包括会员专属折扣、免费标准 Wi-Fi 以及仅通过业界领先的 Hilton HHonors 应用提供的数字化设施，希尔顿荣誉客会会员可通过专属应用登记入住、选择房间、使用电子门卡自如出入酒店。更多详情请登录 news.hiltonworldwide.com 并在 Facebook、Twitter、YouTube、Flickr、LinkedIn 和 Instagram 上与希尔顿联系。