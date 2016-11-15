网贷双十一：旺财谷日交易额3045万位列22

北京2016年11月15日电 /美通社/ -- 11月11日全民剁手高峰，电商交易额达到了 1207 亿，互金平台也频出花样“凑热闹”，双十一网贷日交易额达到了 116.7 亿元，旺财谷日交易额达到了 3045 万元，根据零一财经最新数据显示，旺财谷双十一日交易额行业排名22。

网贷双十一交易额创新高，旺财谷稳步向前

据网贷之家统计：2016年“双11”当日 P2P 网贷行业成交量达到了 116.07 亿元，同比2015年“双11”当日 102.63 亿元的成交量增长了13.10%，再次刷新了单日成交量新高的记录。当日活跃投资人数和活跃借款人数分别达 51 万人和 28 万人，相比2015年“双11”分别增长了31%和367%，可见2016年“双11”当日网贷人气相比去年仍有一定程度的上升，其中借款人数出现较大幅度增长，也与监管暂行办法中借款限额有关，部分平台转向小额业务为主。

虽然同比数值相比2015年出现了不小的下降，不过在2016年互联网金融监管明显趋严、停业及问题平台数量高企、线下理财机构问题不断的背景下，P2P网贷行业仍然能够取得如此成绩实属不易。

相比2015年11月11日2000万元的交易额，2016年旺财谷双十一日交易额增长了52%。这样的增长，一方面体现了旺财谷的运营状况和发展潜力，另一方面体现了旺财谷用户的投资实力。

2016年7月8日，旺财谷两周年庆当天，旺财谷日交易额突破3600万，达到旺财谷史上日交易额峰值，根据网贷之家数据显示，旺财谷当日交易额排名29。



旺财谷双十一日交易额3045万

不忘初心，始终如一

旺财谷向来敬畏风险，以严谨的风控在业界著称。上线两年半时间，旺财谷服务实体经济践行普惠金融的发展理念从没变过。经过不断的探索，旺财谷逐步建立起了自己的风控模型，严格的三层准入三性检验机制，确保了平台上线项目的安全性和优质行。今年10月，旺财谷风控成功对接了芝麻信用，风控体系得到了极大的完善。截止到目前，旺财谷平台上线项目 2338 个，已足额按时还款 1841 个，坏账率和违约了为0。

为了满足用户越来越多元化的理财需求，提升用户体验，今年10月，旺财谷在产品多样性、项目丰富性上迈开了步伐。在原有 10000 元起投的基础上，推出了 1000 元和 100 元起投的产品。不同期限不同起投的产品，极大的提高了用户的资金使用效率。在未来旺财谷将一如既往的精挑细选，为用户提供更多安全优质的理财产品。

独创理财节广受好评

今年双十一旺财谷举办了自己的第一届理财节。本届理财节由4个活动组成，针对不同的用户群体推出了不同的活动，多个活动轮番上阵，极大的调动了用户的参与热情。这是旺财谷上线至今首次尝试系列活动，一经推出就得到了新老用户的一致认可。

常规的邀请好友活动升级，同时兼顾了新老用户，提升了用户黏性。针对新用户推出的低门槛参与活动，投资满1000元就送，针对全网用户的普天同庆活动，投资达到不同额度即可获得相应的奖品。最重磅的当属双十一当天的加息活动，项目一经上线即被抢售一空。旺财谷至今上线项目 2340 个，平均到每一天，旺财谷日均上线项目不到3个，双十一加息当天，旺财谷上线项目 34 个，可见理财节的受认可程度。

未来旺财谷会一如既往的专注专业，为用户提供更多优质项目，为企业提供更多的融资服务。