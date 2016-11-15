华为Mate9系列发布 新闻类APP独家预装凤凰新闻

北京2016年11月15日电 /美通社/ -- 11月14日下午，华为Mate9、高端机型Mate9 Pro及Mate 9保时捷版全新发布，作为2016年最后一款备受期待的安卓机皇，此次发布的华为Mate9确实带来不少惊喜。凤凰新闻作为唯一新闻资讯预装产品参加这款华为年度旗舰机发布，这在很大程度上说明，凤凰新闻客户端凭借其优质的内容优势，在高端用户群体中确实有难以忽视的号召力。



华为发布Mate 9

此前，华为Mate 9在德国慕尼黑一经亮相，就引发巨大关注。今天，华为Mate 9、Mate 9 Pro与Mate 9保时捷版三款新品手机终于在国内正式发布，起售价分别为3399元起、4699元起与8999元，其中，Mate 9将于今晚18：08正式开启卖，而Mate 9 Pro与保时捷定制版则是12月15日上午10：08开售。

华为这次推出的三款新品在系统方面均搭载了基于Android 7.0深度定制的EMUI 5.0操作界面，机身内置华为麒麟960处理器。除了对UI交互以及图标进行重新设计，华为这次对此前饱受诟病的臃肿系统进行了大幅的精简，号称使用了16个月后，还能比对手快80%。其中保时捷定制版采用双曲面屏设计，背部采用金属拉丝工艺，并在两侧做了弧形处理，最厚处仅为7.5mm。



华为发布Mate 9

当然，一系列亮眼的设计和强大的功能之外，华为Mate9、9Pro、宝时捷三款新品手机从3399-8999的较高定价也引发广泛关注，成为新一代高端机型的代表。也难怪有凤凰新闻客户端的用户在评论中调侃“国产安卓手机敢卖这么贵，也只有使用凤凰新闻客户端的人群用得起了”。



华为发布Mate 9，预装凤凰新闻客户端

在11月14日下午的发布会上，凤凰新闻客户端作为新闻类唯一预装的APP受到重点官方推荐。在这个人手一机的移动互联网时代，手机预装软件的使用体验对用户口碑的影响愈发关键，厂商对预装软件的选择也更加谨慎。发展成熟、具有良好品牌影响力的APP，成为品牌手机厂商预装时的不二选择。目前，凤凰新闻客户端装机近3亿，预期2017年日均活跃度（DAU）将达到4500万，更重要的是，凤凰新闻客户端用户收入最高、学历最高、一线城市用户数量最多。此次华为选择在高端机型上与凤凰新闻客户端的合作，就正是看中了凤凰新闻客户端能够牢牢锁定当代最稀缺的高端用户群体的特点。

凤凰新闻客户端在华为mate9系列手机上所预装的版本采用了编辑精选＋人工智能混合推荐模式。除了优质、高效的新闻资讯，用户还能看到凤凰卫视海量优质内容，以及凤凰卫视资讯台、香港台和中文台的实时直播。而离线看视频的功能更是可以实现将凤凰卫视装进口袋，使其成为了频繁出行的商务人群的不二之选。



华为发布Mate 9，预装凤凰新闻客户端

凤凰新闻客户端作为华语地区最受高端人群欢迎的移动新闻APP，用户收入最高、学历最高、一线城市用户数量最多。始终以差异化作为立身之本，坚持“就做不同”的移动阅读体验。现日均覆盖超过3000万人，日均点击量超过7.5亿次，持续为全球亿万华人提供真相和启迪思考的干货，追求打造简洁、舒适的阅读平台。通过在内容上的深耕细作，坚持有品有趣、就做不同的凤凰新闻客户端已经聚集了一批对内容有更高消耗量和更高品质追求的优质用户。相信此次与华为的联姻，能够更进一步为用户带来更高水准的资讯阅读体验。