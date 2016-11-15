美超微在2016全球超级计算大会上推出新的BigTwin服务器架构

美超微在2016全球超级计算大会上推出新的BigTwin服务器架构，并重点展示最新HPC服务器和存储解决方案

高密度Pascal SXM2/PCIe GPU和Xeon Phi™处理器平台针对高性能计算(HPC)和深度学习应用进行了优化

盐湖城2016年11月15日电 /美通社/ -- 全球计算、存储和网络技术以及绿色计算领军企业美超微电脑股份有限公司(Super Micro Computer, Inc.) (NASDAQ: SMCI)宣布在其2016全球超级计算大会(SC16)的1717号展位上推出新的BigTwin™服务器架构，2016全球超级计算大会将于11月14日至17日举行。

BigTwin是美超微突破性Twin架构的第四代方案，能够提供大大提升的每瓦、每元和每平方英尺性能，以及热插拔U.2 NVMe。BigTwin是一种既能使用2节点模式又能采用4节点模式的2U机架式服务器。每个节点均可支持以下架构：ECC DDR4频率为2400MHz的24个DIMM（双列直插式存储模块）和最高可达3TB的更大内存；利用SIOM附加卡的灵活网络 -- 可提供四/双1GbE、四/双10GbE/10G SFP+、双25G、100G、FDR与EDR InfiniBand选择；6个热插拔2.5英寸NVMe / SAS3 / SATA3驱动；2个PCI-E 3.0 x16插槽；M.2和SATADOM；高效率高密度电源棒技术；以及功率最高可达165瓦和200瓦的DP英特尔® (Intel®)至强® (Xeon®)处理器E5-2600 v4/v3产品系列。BigTwin作为具有最高产品品质、交付和性能水平的完整系统出售，由美超微IPMI（智能平台管理界面）软件和全球服务支持，并且针对高性能计算、数据中心、云和企业环境进行了优化。

美超微总裁兼首席执行官梁见后(Charles Liang)表示：“创新乃是美超微产品开发的核心要义，并且能够借助率先推向市场的先进技术整合让HPC领域受益，而相关的先进技术包括像我们配有4个Pascal P100 SXM2 GPU的1U服务器和配有8个Pascal P100 SXM2 GPU的4U服务器，或配有10个PCI-e GPU系统的4U服务器；热插拔U.2 NVMe；像Red Rock Canyon和PCI-E交换机这样的未来结构技术；以及像我们新的高密度BigTwin系统设计这样的新架构设计。我们的整体端到端解决方案能够为超级计算集群提供恰到好处的部署选择，提供每瓦、每元和每平方英尺的最佳性能。”

其它将在2016全球超级计算大会上进行展示的领先产品包括美超微的3U MicroBlade、基于英特尔® Xeon Phi™处理器的4节点2U服务器和塔式工作站、1U和2U全闪存NVMe系统、高密度SuperStorage服务器和JBOD（磁盘簇）、FatTwin™系统、7U SuperBlade®，以及基于双英特尔至强处理器的新一代X11主板。

欲详细了解美超微的所有高性能、高效率服务器、存储和网络解决方案，请访问：www.supermicro.com。

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美超微电脑股份有限公司(NASDAQ: SMCI)简介

领先的高性能、高效率服务器技术创新企业美超微®(NASDAQ: SMCI)是用于数据中心、云运算、企业IT、Hadoop/大数据、高性能运算和嵌入式系统的先进服务器Building Block Solutions®的全球首要供货商。美超微致力于通过其“We Keep IT Green®”计划来保护环境，并且向客户提供市面上最节能、最环保的解决方案。

Supermicro、Building Block Solutions和We Keep IT Green均是美超微电脑股份有限公司的商标和/或注册商标。

Intel、Xeon和Xeon Phi均是英特尔公司(Intel Corporation)在美国和其他国家的商标/注册商标。

所有其它品牌、名称和商标均是其各自所有者的财产。

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