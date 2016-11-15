乐语携手大润发加大战略合作 共迎春天

上海2016年11月15日电 /美通社/ -- 11月13日，乐语与大润发团队在上海召开了项目合作沟通会，乐语总裁朱伟作为战略合作项目发起人受邀出席，大润发副总经理曾焕博携全国各区域督导、采购负责人，与乐语副总裁刘晓、助理总裁汪蔚荣、华东大区总经理陶大海、东北大区总经理付鹏霄及全国10余家子公司总经理一同参会交流。

去年12月，大润发和乐语签订战略合作协议，一个专注通讯零售，一个是综合百货大型连锁，强强联手，成为当时实体零售联姻的一大重磅消息。

一年时间，乐语进驻大润发全国各区域200多家门店，不仅成为企业间在渠道、产品、服务上的一次突破，也为消费者带来了便捷、全新的生活购物体验，打造了一个多元化的“居家生活+数字生活”一站式服务平台。



乐语与大润发项目合作沟通会

朱伟回顾了一年来乐语和大润发的项目合作，并介绍了Funtalk乐语爱琴海店创新模式：以极致化游乐吸引客户，用差异化的健康管理、消费金融、互联网应用服务客户，加上情景化的销售全球精选的手机+智能新奇特。

朱伟表示：“乐语与大润发对双方都有双赢的意义，未来合作空间还很大，乐语在创新模式的探索和落地对大润发&乐语项目合作也有借鉴意义，这种模式也可以引入大润发门店，期待看到双方携手创建的“乐语+大润发”模式的新型零售店面。”



大润发副总经理曾焕博讲话

曾焕博为Funtalk乐语北京爱琴海店的成功开业点赞，他表示：“乐语通过游乐化、体验式场景满足消费者，这是互联网时代下真正的因客而变。”同时，他结合大润发2015年到目前为止全国门店通讯产品销售情况，对过去一年与乐语项目开展情况进行了总结，肯定了乐语业绩突出的子公司对大润发的重要贡献，并围绕华北、华东、东南、东北各大区业务发展情况，希望双方能有更多合作可能。



乐语携手大润发加大战略合作 共迎春天

“双11”当天，中国政府网发布了《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》，可谓给“寒冬”中的实体零售注入了一股暖流。抱团取暖，冬天来了，春天还会远吗？