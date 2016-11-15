自然堂2016双11再突破 创品牌之“最”

销售天猫全网排名前3，单店进入“亿元俱乐部”

上海2016年11月15日电 /美通社/ -- 一年一度的双11全球狂欢节完美收官，自然堂从2014年全网美妆TOP4的黑马，到2015年稳坐TOP3的实力王牌。那2016年的双11，作为国内化妆品翘楚的自然堂，又有怎样的创举和优异的表现呢？天猫全网美妆排名前3，单店销售破亿；唯品会全平台美妆排名第2；京东全平台国货排名前3，最终以超过2.2亿的“伽”绩恭送2016双11。

最 傲人业绩

自然堂气势如虹誓言全网制霸

2016年双11开始仅2小时，自然堂天猫旗舰店销售即突破5000万，超过去年双11全天业绩；24小时业绩更是突破1个亿，达到1.08亿。活动当日，220万消费者涌入自然堂旗舰店，爆款水润保湿套装销售金额突破1000万；明星系列雪域滋润套装销售突破800万；新上市喜马拉雅膜法面膜销售再创新高，突破300万片。与此同时，在唯品会、聚美、京东等平台同步进行的双11活动中，自然堂品牌也是取得飞跃性突破，各大平台销售额均位列前茅。这一年的双11，自然堂气势如虹，无可取代。

最 撩人心弦

众明星代言人站台齐心助力大卖

本次双11全球狂欢节，自然堂邀约了众多旗下品牌代言人与活动明星一起共襄盛举！赵丽颖、欧阳娜娜、杨烁……都纷纷为自然堂双11站台，进行直播或录制加油ID，为自然堂的大卖加油鼓劲。而众多明星中尤其值得一提的是，11月1日，人气男神郑恺宣布加入自然堂大家庭，正式成为自然堂女士护肤系列形象代言人。郑恺出道以来一直以阳光健康、自然自信的形象示人，这与自然堂品牌一直倡导“你本来就很美”的品牌理念所相符。今年双11的自然堂与郑恺首次结合，便协力突破一众华丽卡司，压轴天猫直播终结场。这也是郑恺作为自然堂品牌的新晋代言人之后，所奉献给广大消费者和粉丝们的第一份双11大礼。

最 诚意品牌

努力为消费者创造不可或缺的独特价值

2001年在上海创立的自然堂，品牌灵感源于中国古典“天人合一”思想，产品核心成分取自于喜马拉雅山脉的天然冰川水、抗氧化超强的雪地植物和源于海洋的高山矿物质；而上海是世界时尚与设计之都，使得自然堂得以运用先进科技和时尚趋势，在保证产品质量的前提下，不断创新自己的产品，使得自然堂产品能够满足多数人对美的理解与需求。与此同时，自然堂一直用最合理的价格带给消费者来自喜马拉雅的大自然最好的馈赠，并且令这种自然的生命力循环传承，生生不息。

最 回馈社会

坚持可持续发展

经过15年的发展，自然堂成为中国女性护肤品市场份额第一的品牌，拥有最强势的产品：保湿补水面霜全渠道第一、冰肌水细分市场份额第一。2015年百度大众护肤品关注度中自然堂排名第三，成为前十名中唯一的中国品牌。

此外，自然堂还是拥有社会责任感、坚持可持续发展的品牌。

2010年成为上海世博会化妆品行业唯一代表；2014年起成为中国南北极科学考察队合作伙伴；2015年9月3日为大阅兵上为女兵们打造最美“阅兵妆”；2015年11月成为浦东国际女子半程马拉松赛事合作伙伴，助力8000美女将赛道变为世界上最长的T台；2015年年底自然堂品牌与牛津大学赛德商学院为中国女性设立“牛津-自然堂卓越女性奖学金”。2012、2016两度成为中国跳水队官方合作伙伴，点亮梦之队奥运夺冠路！2016年9月5日，自然堂携手国家环保部中华环境保护基金会，发起成立喜马拉雅公益基金，旨在保护喜马拉雅冰川，保护水的源头。奥运冠军吴敏霞、何姿、陈若琳、秦凯等中国跳水队全体队员，成为首批“自然堂. 喜马拉雅公益合伙人”。自然堂也把新上市喜马拉雅膜法面膜的前100万片的销售所得，全部捐赠给“喜马拉雅公益基金”，用于未来开展可持续的环境保护项目。自然堂在不断创新和获得肯定的同时，始终不忘初心，坚持回馈社会，当之无愧是中国化妆品品牌崛起的领军品牌！未来，自然堂的成长将更加飞速，会带给大家跟多惊喜和突破，请拭目以待。