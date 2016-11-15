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华为Mate9中国首发 三胞乐语全国助阵

2016年11月15日 12:48 编辑： 经理人网编辑
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继德国慕尼黑全球首发亮相之后，华为年度重磅旗舰Mate 9国行版终于也来了！

北京2016年11月15日电 /美通社/ -- 11月14日，“华为年度旗舰新品发布会盛典”在上海东方体育中心隆重举行，5000多位来自全球各地的嘉宾共同拉开HUAWEI Mate 9系列中国发布上市的序幕。Mate 9、Mate 9 Pro以及Mate 9保时捷设计，惊艳的设计连同一系列革命性的突破超越想象与期待。华为Mate9中国首发，乐语、宏图三胞全国3000+门店同步首销。

华为消费者业务CEO余承东先生表示运行卡顿续航不足拍照平庸是智能手机用户最为关切的三大痛点。HUAWEI Mate 9聚焦消费者痛点，集中华为最尖端技术，在继承Mate系列商务属性核心优势的基础上，带来革命性的智能手机体验。

发布会现场，乐语总裁朱伟、副总裁刘晓受邀出席，乐语全国各大区总经理、各子公司总经理悉数到场，一同见证Mate9中国首发。正如发布会主题“进步，再进一步”，乐语与华为的战略合作关系也在双方的共同努力下再进了一步日前，华为消费者BG大中华区总裁朱平率队到访三胞集团，促成华为与三胞集团、与乐语的合作，从业务合作扩大到双方集团层面的战略合作。

乐语总裁朱伟表示：“互联网时代下因客而变，华为用不断创新的产品打动客户，乐语用不断升级的服务温暖客户。华为Mate9中国首发，乐语、宏图三胞全国3000+门店资源齐发力，让消费者第一时间购买到最新的产品。

为祝贺华为Mate9中国首发，三胞集团在新街口三胞广场用三栋高楼的灯光秀献礼，同时Funtalk乐语北京爱琴海店、宏图三胞Brookstone门店通过大屏幕直播华为Mate9发布会盛况。北京、上海、南京，不同的空间，同一个焦点，共同展望华为Mate9的大卖。

新街口三胞广场新光秀祝贺华为Mate9中国首发
新街口三胞广场新光秀祝贺华为Mate9中国首发

 

Funtalk乐语爱琴海店直播Mate9发布会
Funtalk乐语爱琴海店直播Mate9发布会

 

宏图三胞Brookstone门店祝贺华为Mate9中国首发
宏图三胞Brookstone门店祝贺华为Mate9中国首发
iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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