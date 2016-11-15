华为Mate9中国首发 三胞乐语全国助阵

继德国慕尼黑全球首发亮相之后，华为年度重磅旗舰Mate 9国行版终于也来了！

北京2016年11月15日电 /美通社/ -- 11月14日，“华为年度旗舰新品发布会盛典”在上海东方体育中心隆重举行，5000多位来自全球各地的嘉宾共同拉开HUAWEI Mate 9系列中国发布上市的序幕。Mate 9、Mate 9 Pro以及Mate 9保时捷设计，惊艳的设计连同一系列革命性的突破超越想象与期待。华为Mate9中国首发，乐语、宏图三胞全国3000+门店同步首销。

华为消费者业务CEO余承东先生表示，运行卡顿、续航不足、拍照平庸是智能手机用户最为关切的三大痛点。HUAWEI Mate 9聚焦消费者痛点，集中华为最尖端技术，在继承Mate系列商务属性核心优势的基础上，带来革命性的智能手机体验。

发布会现场，乐语总裁朱伟、副总裁刘晓受邀出席，乐语全国各大区总经理、各子公司总经理悉数到场，一同见证Mate9中国首发。正如发布会主题“进步，再进一步”，乐语与华为的战略合作关系也在双方的共同努力下再进了一步。日前，华为消费者BG大中华区总裁朱平率队到访三胞集团，促成华为与三胞集团、与乐语的合作，从业务合作扩大到双方集团层面的战略合作。

乐语总裁朱伟表示：“互联网时代下因客而变，华为用不断创新的产品打动客户，乐语用不断升级的服务温暖客户。华为Mate9中国首发，乐语、宏图三胞全国3000+门店资源齐发力，让消费者第一时间购买到最新的产品。”

为祝贺华为Mate9中国首发，三胞集团在新街口三胞广场用三栋高楼的灯光秀献礼，同时Funtalk乐语北京爱琴海店、宏图三胞Brookstone门店通过大屏幕直播华为Mate9发布会盛况。北京、上海、南京，不同的空间，同一个焦点，共同展望华为Mate9的大卖。



新街口三胞广场新光秀祝贺华为Mate9中国首发



Funtalk乐语爱琴海店直播Mate9发布会