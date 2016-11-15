开元酒店集团开展宁波区域高级宴会服务师专题培训

中国杭州2016年11月15日电 /美通社/ -- 2016年11月7日至11月11日，开元酒店集团宁波区域高级宴会服务师专项培训在宁波开元名都大酒店召开，分别来自宁波开元名都大酒店、宁波十七房·开元、宁海金海开元名都大酒店、台州开元大酒店共17位学员参加了此次培训。开元酒店集团副总经理叶绿女士来到现场指导教学并对学员的努力给予肯定与鼓励。

此次培训将培训与考核合二为一，从理论学习和实操演练两个方面齐头并进。围绕理论和实操两个方面对学员开展了一个星期的专业培训。培训讲师们在理论课程上深入浅出地向宁波区域的学员们阐述了作为高级宴会服务师，应该如何塑造自身形象、分析客人性格类型并为宾客提供针对性服务等，并通过情景演练的方式，手把手地带领学员掌握餐饮突发事件处理技巧、葡萄酒水知识、宴会设计和服务技巧以及宴会、会议台型设计理念。理论培训后，培训导师在旁指导，由学员进行实战操作，夯实学员基础。

除此之外，在此次培训中，还创新的引入了晨操培训模块。培训期间，每日七点开展晨操半小时，以军训的训练标准来让学员练习形体，提升高宴服务的品质。在整个培训过程中，培训师运用幽默风趣的语言以及互动小游戏，使得课堂氛围十分活跃，学员们纷纷表示这样的学习方式很轻松愉悦，自己收获很多，希望以后能继续接受到这种形式的培训。

高级宴会服务师是开元酒店集团通过不断研究和完善专业化服务的过程中所产生的，也是开元酒店集团凸显餐饮服务特色亮点，着力打造的专业特色服务队伍之一。为重点打造“高宴”服务品牌，延续集团前期高级宴会服务师培养工作，加速酒店高级宴会服务师培养力度。在培养高级宴会服务师量化培养目标方面，集团根据计划并结合酒店的实际情况，制定合格高宴服务人员数量目标并与绩效进行挂钩，确保酒店专业技能型人才队伍建设的持续性。量化目标要求集团控股酒店必须执行，委托管理酒店以提升服务品牌为目的，自愿报名的形式参与和开展培养工作。

同时，集团也对高级宴会服务师培养方案和培养课程体系进行了完善和整合。而此次在宁波区域开展的高级宴会师培训便是高宴培养方案的首秀。

接下来集团还将相继在株洲天台开元大酒店、西安开元名都大酒店、徐州开元名都大酒店、温州金海岸开元度假村、余姚四明湖开元山庄等酒店开展培训，以扩充高级宴会服务师队伍，提升开元酒店的服务影响力。