钜派公布2016年第三季度及前九个月财务报告

上海2016年11月15日电 /美通社/ -- 钜派控股有限公司（“钜派”或“公司”）(NYSE: JP)，中国领先的第三方财富管理服务公司，今日公布2016年第三季度及前九个月未经审计的财务报告。

2016年第三季度及前九个月财务亮点

2016年三季度总营业额为人民币3.21亿元（约4,810万美元），同比增长64.0%。2016年前九个月总营业额为人民币7.89亿元（约1.18亿美元），同比增长105.9%。

(以‘000 人民币为单位，除了百分比) Q3 2015

Q3 2015 %

Q3 2016

Q3 2016 %

年度增长

一次性佣金 109,536

55.9%

144,025

45.0%

31.5%

持续性管理费 30,402

16.1%

88,867

27.7%

192.3%

持续性服务费 55,440

28.0%

31,117

9.7%

-43.9%

其他服务费 -

-

56,458

17.6%

100.0%

总收入 195,378

100.0%

320,467

100.0%

64.0%























(以‘000 人民币为单位，除了百分比) 9M 2015

9M 2015 %

9M 2016

9M 2016 %

年度增长

一次性佣金 229,320

59.8%

447,893

56.7%

95.3%

持续性管理费 70,184

18.6%

187,529

23.8%

167.2%

持续性服务费 83,878

21.6%

97,327

12.3%

16.0%

其他服务费 -

-

56,458

7.2%

100.0%

总收入 383,382

100.0%

789,207

100.0%

105.9%



2016年三季度经营性利润为人民币1.15亿元（约1,730万美元），同比增长68.0%。2016年前九个月经营性利润为人民币2.01亿元（约3,010万美元），同比增长32.1%。

2016年三季度归属钜派普通股股东的净利润为人民币7,880万元（约1,180万美元），同比增长64.0%。2016年前九个月归属钜派普通股股东的净利润为人民币1.45亿元（约2,180万美元），同比增长26.4%。

2016年三季度调整后归属钜派普通股股东的净利润为人民币8,790万元（约1,320万美元），同比增长60.9%。2016年前九个月调整后归属钜派普通股股东的净利润为人民币1.71亿元（约2,570万美元），同比增长35.0%。

2016年三季度及前九个月运营亮点

2016年三季度活跃用户数为3,351。

2016年三季度总募集金额为人民币118.2亿元（约17.7亿美元），同比增长48.8%。2016年前九个月总募集金额为人民币308.1亿元（约46.2亿美元），同比增长62.7%。

财富管理募集金额-按产品类型分布

三个月

九个月

2015年9月30日

2016年9月30日

2015年9月30日

2016年9月30日 产品类型 (以亿人民币为单位，除了百分比)

(以亿人民币为单位，除了百分比) 固定收益产品 50.9 64%

96.6 81%

102.4 54%

196.4 64% 私募基金产品 19.6 25%

11.9 10%

43.9 23%

74.5 24% 二级市场基金产品 4.3 5%

7.9 7%

37.3 20%

29.0 9% 其他产品 4.7 6%

1.8 2%

5.8 3%

8.3 3% 所有产品 79.5 100%

118.2 100%

189.3 100%

308.1 100%

*因四舍五入可能会造成求和的偏差

截至2016年三季度底，在40个城市中设立了65个理财中心，去年同期为26个城市47个理财中心。

截至2016年三季度底，总资产管理金额为人民币293.6亿元（约44.0亿美元），同比增长204.8%。

资产管理金额-按产品类型分布

截至

2015年9月30日

2016年9月30日 产品类型 (以亿人民币为单位，除了百分比) 固定收益产品 37.5 39%

135.1 45% 私募基金产品 47.3 49%

130.8 45% 二级市场基金产品 8.4 9%

22.3 8% 其他产品 3.1 3%

5.3 2% 所有产品 96.3 100%

293.6 100%

*因四舍五入可能会造成求和的偏差

钜派联席董事长兼首席执行官倪建达先生表示，“钜派在2016年第三季度继续保持高速发展的势头，净利润同比增长64%。在中国宏观经济环境持续面临挑战、市场整体风险偏好下降的趋势下，传统的银行理财产品与各类‘宝宝类’产品的投资回报率在几轮降息降准之后，更加无法满足投资者避险投资的需求。而钜派结合股东易居的房地产背景，发挥易居旗下克而瑞数据库的优势，以及钜派管理层在房地产行业的多年经验，依然能找到相对优质的底层资产，在风险可控的情况下为客户提供一个相对较高的收益率，使得钜派的产品在整个财富管理市场上非常具有竞争优势。这具体反映在我们的固定收益产品，在第三季度单季募集金额创造了前所未有的历史纪录，达到97亿人民币。我们今后将继续集中精力，为客户提供一流的产品，并实施严格的风控标准，让钜派成为中国高净值客户理财与资产管理的首选品牌。”

钜派联席董事长兼执行董事长胡天翔先生表示，“在第三季度钜派的资产管理业务表现出色，总资产管理规模由2015年9月底的96亿人民币大幅上升至2016年9月底的294亿人民币。展望未来，我们将继续丰富产品种类，更好地满足客户日益多元化的理财与资产配置需求，促进钜派业绩长期稳定增长。”

钜派首席财务官刘敏女士补充道，“钜派在2016年前九个月增长强劲，积极的销售和营销战略不仅推动了收入增长，还提升了钜派的品牌和市场份额。此外，我们的净利润率在第二、第三季度也持续回升。钜派通过努力，正持续优化收入结构，扩展业务规模，提高运营效率，我们对全年的利润展望充满信心。钜派今后将报表货币由美元改为人民币，修改报表货币是为了更好地反映公司的实际经营业绩，同时减少人民币兑美元汇率波动对公司公布业绩的影响。”

业绩展望

公司预计2016年四季度营业额区间为人民币2.33亿元（约3,500万美元）至人民币2.53亿元（约3,800万美元），同比增长9.9%至19.3%。该预测代表公司对目前业务的判断，在未来有可能产生变动。

关于钜派（纽约证券交易所代码: JP）

钜派控股有限公司（纽约证券交易所代码：JP）是一家中国领先的第三方财富管理服务提供商，业务聚焦财富管理产品的发行和为中国的高净值个人提供优质的产品咨询服务。钜派通过提供细心筛选的第三方和自主研发的产品以及全面、个性化的客户服务，已使其成为客户信赖的品牌。更多详情，请登录 http://jupai.investorroom.com。

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和煦

投资者关系总监

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