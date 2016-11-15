福州地区平安 VIP 会员参加“手作皮具”高端沙龙

优雅质朴，匠心体现

福州2016年11月15日电 /美通社/ -- 11月13日，平安人寿福建分公司客服部在福州软件园举办了主题为“手作·皮具”的平安 VIP 会员活动。分公司总经理室对本次活动给予了极大关注，金婷女士、高山先生、客服部负责人林温女士和近30名平安 VIP 会员莅临活动现场并参与到皮具的制作中。

“手作”是一个既奢侈又朴实的字眼，朴实是因为凭着双手一点一滴完成眼前的工作；奢侈是因为手作的独一无二和无限可能。活动请到福工皮具制造所的主理何巍担任授课老师，细致的为参与会员介绍手作皮具的基础知识，带领大家了解皮料的不同种类。会员们需要通过老师的分步骤的讲解，依次完成皮带和真皮钥匙扣制作。在皮带的制作环节，学员们需要完成打磨、削边、封边、安装五金、打孔和收尾等六个步骤，而一个真皮钥匙扣的制作则需要黏贴、打磨、打孔、穿针、缝合和结线这六个工序。经过近三个小时的学习和制作，学员们均顺利完成了皮带和真皮钥匙扣的制作。

“VIP”是尊贵高端客户的标签，是公司最为重视的服务对象。平安人寿福建分公司客服部一直用心致力于为 VIP 客户提供全方位、高价值的综合金融服务体验，也一直追求为 VIP 客户打造专属、精致、高位品的尊享活动。本次活动旨在通过此次活动，树立平安 VIP 俱乐部品牌，提升 VIP 客户好感度和满意度，增加 VIP 会员黏性，为业务队伍搭建与高端客户良性互动的桥梁，让高端客户感受到尊崇的礼遇和附加值服务。