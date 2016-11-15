亚洲种植园资本公司确认获马来西亚监管批准

马来西亚吉隆坡2016年11月15日电 /美通社/ -- 亚洲种植园资本公司 (Asia Plantation Capital Berhad) 对成为在马来西亚（乃至整个亚洲市场）首家获得沉香木种植园投资计划监管批准的公司感到很自豪。



亚洲种植园资本公司从Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)拿到的证书

继2016年8月初步批准之后，Suruhanjaya Syarikat Malaysia（马来西亚公司委员会，简称 SSM）正式确认最终批准该公司在马来西亚及国际市场推广其沉香木种植园投资计划，确立了亚洲种植园资本公司作为该地区卓越的种植园管理公司的地位。

SSM 是马来西亚的法定机构，負責监管公司和商业，也是该国改善公司治理、企业法规遵守和企业立法的主要权威。作为一个执法机构，SSM 制定了严格的指导原则，而亚洲种植园资本公司位于马来西亚柔佛巴都巴辖的种植园项目符合所有这些原则。



亚洲种植园资本公司位于马来西亚柔佛巴鲁的沉香蒸馏室和工厂

亚洲种植园资本公司首席执行官 Steve Watts 表示：“我们非常自豪和荣幸成为亚洲第一家获得垂直一体化沉香木种植园投资官方监管批准的公司。我们坚信，整个行业需要综合治理。亚洲种植园资本集团一直带头促进亚洲沉香木行业的规范发展。我们的各个团队付出了很多的努力，来确保我们的商业模式在所有阶段透明、合乎道德、并达到 SSM 以及我们的独立顾问制定的标准。这是我们公司取得的一个重大里程碑。”Watts 总结说：“我们认为，亚洲种植园投资行业的所有公司都应该以这种方式监管，不仅是为了良好的企业治理，也是为了保护投资者。就我们而言，这两个方面齐头并进是绝对必不可少的。”

沉香木种植业在亚洲正呈指数型增长，亚洲种植园资本公司凭借其开创性和屡获殊荣的“从土壤到精油”的垂直一体化业务模式，现在是该地区最大的公司。该公司拥有自己的种植园，并且为私人和机构客户管理种植园，另外还有自己的工厂，利用产自沉香树的乌木生产多种终端产品。亚洲种植园资本公司专有的接种和蒸馏系统树立了行业新标准，牢固确立了该公司的行业领先地位。



亚洲种植园资本公司种植园里的沉香树在接种

抗衰老消费领域最近有一些突破，预计这将大大增加制药和护肤品行业对乌木的需求。亚洲种植园资本公司也走在新兴科研机构的尖端，研究乌木治疗多种癌症的功效。这要归功于其科学顾问委员会，该委员会由著名学者和行业专家组成。

目前全球纯乌木、乌木油和木屑市场的规模每年估计在120亿美元，香水行业每年创造的400亿美元又增加了这一估值。纯乌木可持续供应需求正在激增，由于种植园实现商业供应需要7到15年时间，因此提供投资和种植园管理服务公司的数量急剧增加也就不足为奇。

不过，经验和专业知识在种植园行业非常重要，凭借创新能力和对专有技术必要性的认识，亚洲种植园资本公司已经证明自己是行业领导者。经过大量研究，亚洲种植园资本公司已经确定，只有天然纯乌木才含有现在被科学证实能够有效治疗癌症和抗衰老的化合物。这反过来又导致了这种“真材实料”需求的增长，以及随之而来的对可持续种植园需求的增长。

国际化妆品和护肤业每年大约价值4600亿美元（2014年数据），statista.com 估计单是全球护肤行业市场价值在2016年就达到1210亿美元左右。这促使亚洲种植园资本公司与备受推崇的瑞士护肤实验室合作，开发一系列新的基于乌木的活性成分，用于这一不断扩张的行业。

亚洲种植园资本公司及其关联公司不是唯一认识到这一市场增长潜力的公司，这就促使必须出台严格的法规并使之得到遵守，符合透明度和可持续性相关数值。因此，亚洲种植园资本公司的沉香木投资计划在此时得到马来西亚主要监管机构马来西亚公司委员会的批准是再及时不过了。

亚洲种植园资本公司马来西亚法律顾问 CT Choo 表示：“我们很高兴亚洲种植园资本公司能够达到马来西亚公司委员会制定的非常严格的监管标准。该监管机构一直非常积极响应亚洲种植园资本公司的申请，它被认为是马来西亚鼓励的先进农林业部门发展计划类型的一个很好的例子。我们认为，这个行业所有的企业都应受到监管，不仅是为了保护投资者，也是为了确保只有可持续供应的乌木才能进入供应链。2000年，CITES* 禁止了对野生沉香树的采伐，沉香的来源沉香树现在仍是濒临灭绝的野生物种，很多公司和个人还在利用该行业非法和不道德的一面。亚洲种植园资本公司在寻求监管批准和证明自身拥有完善的系统和企业基础设施来达到获批要求方面，都树立了正确的基调。”