建筑界女王扎哈作品“广州无限极广场”奠基

广州2016年11月15日电 /美通社/ -- 11月15日，位于广州白云新城AB2910019地块的“广州无限极广场”举行奠基仪式。该地块于今年5 月由李锦记健康产品集团成员广东无限极物业发展有限公司，斥资20.1亿元人民币购得，并由拥有“曲线女王”美誉的国际顶级建筑师扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）亲自担纲设计，这也是其最后的作品中首个奠基的建筑项目。



广州无限极广场奠基仪式

李锦记集团主席李文达先生及夫人，李锦记酱料集团主席李惠中先生，李锦记健康产品集团主席兼行政总裁李惠森先生及夫人，扎哈·哈迪德建筑事务所远东区负责人大桥谕先生（Satoshi Ohashi），及超过500位嘉宾和媒体出席奠基仪式。

广州无限极广场是集健康时尚、生态环保、智能科技为一体的现代化建筑群，内设新的全球研发中心、中草药研究发展与安全评估中心、企业形象展示中心等多个功能中心。它将成为李锦记健康产品集团成员无限极（中国）有限公司的新办公总部，满足企业未来10-15年的办公营运需求。项目总投入多达45亿元人民币，预计于2020年第二季度竣工。



李锦记健康产品集团高级副总裁杨国晋先生表示：“24年前，无限极在白云区创业，今天，无限极又回到白云区，开始新的旅程。 广州无限极广场项目是无限极致力健康产业的体现，也是无限极永远创业精神的具体实践 。它将为顾客和员工提供全新的体验，也会为白云及周边的发展带来可观的经济带动。”



扎哈‧哈迪德建筑事务所远东区负责人大桥谕与扎哈·哈迪德有30年的合作经验，他提到：“扎哈·哈迪德对这一建筑给予了很高的评价和期望。她曾表示，广州无限极广场的设计深深融入她一贯的风格，流线的设计有如大自然，既有一致性，也有其复杂性。它将无限极对健康的追求以及其‘永远创业’带来的创新精神，诠释为创建新的工作环境，以及鼓励开放和交流的企业形象。建筑的设计给周遭的都市环境注入了活力，运用最新的技术和施工方法，创造了集功能性、灵活性和趣味性于一体的未来工作环境和空间。”



广州无限极广场是一座不像办公楼的办公楼，它以一系列“无限环”的形式，连接两个地块，像“∞”一样环绕着中央庭园，形成开放式的交流空间。建筑最大限度地向室内引入自然光线，它的外层结构除了具有防雨和防晒功能，同时拥有雨水收集系统，为办公提供更舒适的环境；内部互相交错的路线，为人们创造更佳的沟通机会。此外，顶层还设置了散步慢跑的场地，以及展示各类中草药植物和花卉的休闲长廊等健康生活空间。



在健康中国的国家战略指导下，健康产业会迎来更广阔的发展空间。广州无限极广场的入驻，能为白云区的建设与发展注入新的动力，为促进健康产业优化、增加地区就业率、推动经济发展做出更大的贡献。



广州无限极广场是集团在内地自己选址、规划及建设的首个大型项目。早前，集团已购买位于广州珠江新城的无限极中心，位于香港上环的无限极广场，和位于上海黄浦区的上海企业天地3号楼（将更名为无限极大厦）。这些优质物业不仅满足了集团长期发展需求，也为无限极的持续健康发展提供了充分的保障和支持。



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关于李锦记健康产品集团 ：

李锦记健康产品集团（以下简称“集团”）隶属于香港百年企业李锦记集团，总部设于中国香港，是一家全球化、多元化、现代化的企业集团。其业务包括中草药健康产品研发、生产、销售与服务，中药材种植管理与销售，移动互联网平台、产品与服务，以及物业投资，旗下拥有雇员约4,800名。

关于无限极（中国）有限公司：

无限极（中国）有限公司﹝简称“无限极（中国）”﹞是李锦记健康产品集团成员，成立于1992年，是一家从事中草药健康产品研发、生产、销售及服务的大型港资企业。无限极（中国）已获得“国家高新技术企业”认定，其产品检测中心被评定为“国家认可实验室”，并于2012年通过英国FAPAS水平能力测试。以“无限极”为核心品牌，无限极（中国）致力于为大众提供高品质的中草药健康产品，每年投入上亿元用于产品研发与技术提升，已拥有452项专利、多项自主科研技术及核心自主知识产权，在复合多糖技术领域处于领先地位。无限极（中国）已成功研发生产出5大系列、6大品牌共124款产品，并已在中国内地设立36家分公司，29家服务中心，拥有超过6400家专卖店。

关于扎哈·哈迪德建筑事务所 ：

扎哈·哈迪德是扎哈·哈迪德建筑事务所的创始人，以打破常规的流线型建筑作品闻名于世，于2004年获得被称为建筑界奥斯卡的普利兹克建筑奖（Pritzker Architecture Prize），是首位获得该奖项的女建筑师。其知名建筑作品还包括：罗马二十一世纪艺术国家博物馆、伦敦2012奥林匹克水上中心、香港理工大学赛马会创新楼、广州大剧院、望京SOHO等。

哈迪德的设计理念重新定义了21世纪的建筑业，并且凝聚了来自全球各地的丰富想象力。她所创办的建筑事务所延续了她的一贯传统。与合伙人Patrik Schumacher有30年合作的扎哈·哈迪德建筑事务，通过巧妙运用形态和空间，带来了令人叹为观止的设计构思。该事务所在26个国家有55个项目正在进行建设或设计，其优秀而专业的团队致力于将扎哈的传统发扬光大，努力为六大洲设计和交付创新项目。

更多内容请访问李锦记健康产品集团网站：http://www.lkkhpg.com/zh-cn/media-centre/corporate-news/detail/20161110174700

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161115/0861611897-a

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