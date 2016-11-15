香港科技园公司与三间国内着名投资机构缔结为合作夥伴

强化及拓展投资及融资支援平台 助科技初创企业加速发展

香港2016年11月15日电 /美通社/ -- 香港科技园公司宣布，与国内三间具代表性的著名投资机构缔结为合作夥伴，进一步扩大支援科技初创企业的投资网络。合作旨在搭建一个更全面及资源更广泛的投资及融资平台，为科技初创企业带来更多加速业务发展的资金及机会，及助投资者撮合更具投资效益的初创科技项目。

作为推动科创发展的“超级联络人”，香港科技园公司多年来建立了一个强大及资源丰富的投资网络，协助科技初创企业与涉猎各个科技领域的香港、国内及海外天使投资者、创业基金公司及企业投资者建立联系及合作夥伴关系，更定期安排投资配对及路演等活动，助创业者冲破创业初期在集资方面的困难，为他们创造更多让业务高速发展的机会。三个投资机构成为香港科技园公司的新合作夥伴，将有助壮大现有的投资网络，建立更多有利初创企业获取资金的深远及密切联系。

合作双方互相推荐初创科技项目 加快资源对接

三个合作夥伴为中国香港（地区）商会、北京润富柏嘉投资管理有限公司，以及英诺天使基金。根据合作内容，他们将落户香港科学园，与香港科技园公司一同向科技初创企业提供更多与策略投资者及潜在商业夥伴交流的机会，以及定期互相推荐出色的初创科技项目。此外，三个国内合作夥伴更会各预留五千万港元，优先考虑投资由香港科技园公司推荐的项目。而其项目获推荐的初创企业，将会得到香港科技园公司与合作夥伴共同提供的创业培训、一对一辅导，及商业与投资对接等支援，以加速企业发展。

香港科技园公司行政总裁黄克强表示：“香港科技园公司一直致力推动更多创新及先进科技产品与服务发展，而充足的资金无疑可帮助科技初创企业转化为环球领先企业，更是让整个科创生态圈加速发展的必要元素。因此，香港科技园公司竭力强化投资者网络，建立一个有效运用各方资源的投资及融资支援平台。我们过去与香港天使投资脉络一直紧密合作，这次很高兴能够促成三个具代表性的国内投资机构成为投资夥伴，并加入香港科学园的生态圈。日後，透过联系各合作夥伴的投资网络及业务拓展市场，定能令投资科技初创企业的活动更为活跃，并让更多香港及国内投资者认识生态圈内众多具备优秀条件及强大发展潜力的初创企业，加快为投资者及初创企业缔造成功机会。”

三个夥伴将尽力发挥独特优势 助更多成功科技初创企业诞生

中国香港（地区）商会为三个新合作夥伴之一，致力协助香港企业在国内拓展业务及拓阔融资渠道，会内多名知名基金始创人多年来於国内建立了强大投资网络。中国香港（地区）商会创业投资小组委员会副组长刘小鹰表示：“香港大量科技初创企业均具高质素的创新项目、发展潜力庞大，我们十分期待与香港科技园公司一同结合双方机构本身的投资网络力量，协助香港及国内投资者更有效地物色不同科技领域的出色科创企业及项目，共同推动更多初创企业拓展业务及市场。”

英诺天使基金的投资管理团队平均拥有十年以上的天使投资经验，为中国最活跃的天使投资机构之一，目前管理规模为16亿人民币的基金及1亿人民币的种子基金。英诺天使基金创始合夥人李竹表示：“英诺天使基金与国内主要创业城市有紧密联系及交流，过往已投资150多个创业项目，相信合作不但有利造就更多投资效益高的成功项目，两地的初创企业日後可更广泛地获得资金及专业创业支援、更直接地接触来自不同领域及具备不同专长的投资者，以及更有效地应付融资需要。”

北京润富柏嘉投资管理有限公司与北京及上海等多地的政府产业园区及产业基金合作，投资多个行业包括医疗、信息化智慧城市、物联网及环保等各类创业项目，并提供优质的资源配对服务。北京润富柏嘉投资管理有限公司联合创始人及首席市场执行官毛雨表示：“科技初创企业是我们重点的投资项目领域之一，香港科技园公司孕育的初创企业成绩优秀，所发展的科技涵盖范畴非常广泛，合作定必带动香港及国内对初创企业项目更频密的投资活动，并为初创企业联系更多潜在投资者，加深彼此於市场发展及投资趋势等方面的交流，全面有利整个科创生态圈发展。”