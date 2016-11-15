科林西亚伦敦酒店首开”Neuroscience in Residence”人脑研究先河

科林西亚伦敦酒店首开先河进行"Neuroscience in Residence"人脑研究

伦敦2016年11月15日电 /美通社/ -- 科林西亚伦敦酒店 (Corinthia Hotel London) 正在开展为期一年的 "Neuroscience in Residence" 人脑研究，首开酒店先河。

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这家坐落于伦敦市中心白厅宫的五星级豪华酒店与著名神经学家 Tara Swart 博士达成合作，将在2016年11月至2017年12月期间开展研究。Tara 将对挑选出的酒店员工和忠实的商务客人的心理韧性进行研究。活动结束时，将通过分析他们是如何应对压力的，撰写出一份特别的脑力研究报告。

所有参与者都将获得关于如何在工作和家庭中充分发挥潜能的脑力提升建议，包括睡眠、水分、饮食、运动和正念。

在这一年里，Tara 还将发表四次演讲，解释大脑科学如何应用于政治、技术和商业等领域。其中将解答为何很多公司高层都是精神病患者、自恋狂和反社会者。

神经科学走在了研究大脑如何影响行为和认知功能的最前沿，它从根本上改变了我们对大脑工作方式和人类行为方式的理解。Tara 所从事的尖端工作帮助一些全球最成功的公司的领导者了解和改善其大脑的物理状态，提高心理韧性，实现最佳大脑性能，从而具备竞争优势。

在这13个月期间来到科林西亚伦敦酒店的客人可以通过一组量身打造的脑力方案，来提高他们的脑力性能。该方案通过一份有助于创造、保护和修复脑细胞的基本营养菜单来为大脑提供营养；通过一些脑能量饮品来为大脑补充水分，帮助增强心理机能；在酒店的 ESPA Life 水疗中心做两小时全身心的按摩和瑜伽，带来愉悦的五官享受。这是为了通过呼吸和观想技巧帮助减少压力和提高专注力，同时通过在客人卧室内创造不受打扰的睡眠条件，让大脑的类淋巴系统（垃圾清理系统）能够完成基本的夜间工作。

Tara Swart 博士是一位神经学家、领导力教练、获奖作家、波士顿麻省理工学院高级讲师和医学博士。她是唯一既拥有神经科学专业博士学位，又作为精神科医生从事医疗工作的优秀领导力教练。

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