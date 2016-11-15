UL携手华为开启光伏及能源领域新里程

上海2016年11月15日电 /美通社/ -- 近日，享誉全球的安全科学事业领导者美国UL公司与华为公司，于华为上海研究所签署合作谅解备忘录（MoU），宣布将在光伏与能源领域与华为开展多方面合作。与此同时，华为公司还获颁“UL 认可目击测试实验室”的资质。UL全球副总裁兼大中华区董事总经理冯皓、UL能源系统及电动车业务发展总监Francisco Martinez、华为智能光伏业务总裁许映童，以及华为全球认证检测中心（可靠性实验室）主任张兴海等双方多位高层均出席了此次签署及资质颁授仪式，并对光伏行业的转型升级进行了深入的会谈交流。

中国是世界上最大的温室体排气放国，排放量占全球排放量的20.09%，节能减排呼声日益高涨，因此，企业的能源管理和使用备受关注。随着中国在“十三五”规划提出“坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。”以及世界各国对于绿色能源的需求和普及，未来几年，以光伏行业为代表的新能源产业在总发电量中的比重将会逐步增加，光伏产业也将成为我国乃至全球经济增长的新引擎，更是能源行业转型升级的重要组成部分。



UL能源系统及电动车业务发展总监Francisco Martinez为华为授予“UL认可目击测试实验室”资质，华为全球认证检测中心（可靠性实验室）主任张兴海为代表接受颁牌

作为中国最大、全球领先的智能光伏解决方案、光伏系统制造商和服务提供商，华为公司一直致力于研发创新的技术，以满足绿色环保及能源供应的需求。其智能光伏系统遍布中国、欧洲、日本、美国、印度、亚太等全球多个国家和地区；智能光伏控制器、子阵控制器及光伏管理系统等产品已为全球多家著名光伏及能源企业所广泛应用。其中，北美市场作为光伏和能源行业需求增长最快的市场，也是华为重点服务的市场之一。据权威机构预测，2016年底，美国太阳能安装量预计将达15GW，年同比增长60%。然而，北美市场进入门槛高，对安全性能要求严格，尤其是美国各州光伏系统的准入要求迥异，是目前中国厂商面临的主要挑战。



华为智能光伏业务总裁许映童与UL全球副总裁兼大中华区董事总经理冯皓进行MoU签署仪式

UL作为光伏安全标准制定者、标准融合推动者、安全检测与认证的领导者，凭借自身优势，为中国光伏企业乃至产业的升级转型提供帮助。“我们很荣幸能与华为在光伏与能源领域开启合作的大门。UL将凭借在中国乃至全球的服务网络，为华为提供全方位的技术支持与专业服务，并为华为光伏产品顺利进军北美市场保驾护航；同时，UL也将与华为共同研发和制定相关的UL标准，以期推动中国乃至全球光伏及能源行业的转型升级和发展。”UL全球副总裁兼大中华区董事总经理冯皓在会谈中如是说。

在目前瞬息万变的全球市场，产品开发的节奏越来越快。“光伏系统尤其是光伏电站的建设，更新速度更是一日千里。因此，在早期设计阶段进行标准介入，对于整个产品周期来说，是非常重要的一环。”华为智能光伏业务总裁许映童表示，“我深信，UL在光伏能源标准方面的权威性、专业性以及丰富的经验，将更好地助力智能光伏在全球的广泛应用。”

此外，在此次会上，来自UL美国总部的多位首席工程师还与华为的数十位技术人员就光伏系统、逆变器NEC/NFPA70 、UL 1741SA和UL 1741标准，以及北美光伏系统常见问题等方面进行深入的剖析交流。

此次合作，是UL与华为继电子科技领域后，在一个新领域的创新尝试，更是一个新的里程碑，将助力华为智能光伏在美国市场的长足发展。展望未来，双方将在光伏与能源领域，乃至其他产业开展更多的合作。通过双方的强强联合，以期推动中国各产业不断迈向更创新、更安全、更高效，并在全球市场稳固发展。同时，UL也期望协助更多的厂商更方便快捷地进入全球市场。从审核、检验、测试、质量保证到认证服务，增加产品附加价值，帮助厂商不断赢得国际市场上的成功。