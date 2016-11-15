捷豹I-PACE概念电动车揭秘

洛杉矶2016年11月15日电 /美通社/ --

捷豹首辆电动汽车通过全球首创虚拟现实活动揭秘

捷豹打破规则，其电动概念车具有跑车外观、运动性能以及SUV空间

高速疾驶的长途耐跑新车加速到每小时60英里仅需4秒左右，行程超过500多公里（新欧洲运转循环），利用90kWh电池快速充电

两个电动马达提供700Nm扭矩和400PS功率，带来驾驶员至上的全轮驱动性能

捷豹证实I-PACE将于2018年上路，实现电动车从未有过的精确、灵活驾驶体验

全球首创的实时跨地区虚拟现实发布活动让参与者进入独特的虚拟世界，利用世界领导者HTC VIVE™和戴尔Precision的技术，深入了解I-PACE概念车

米歇尔-罗德里格兹、米兰达-可儿、詹姆斯-柯登和大卫-甘迪等捷豹粉丝、嘉宾和客户与新车创造者共同进入独特的虚拟世界

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捷豹I-PACE概念车将为捷豹开启一个全新时代。此次是捷豹I-PACE的预览活动。这款车将于明年发布，并将于2018年上路。客户可前往jaguar.com登记，以便成为首批I-PACE车主。

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捷豹的工程与设计团队已经打破规则，将定制电动车架构与出色的设计结合在一起，从而将智能五座运动车款与SUV车款的性能融合在一起。

设计总监伊恩-严凯轮(Ian Callum)表示：“I-PACE概念车代表了下一代电动汽车的设计。引人注目的车仓前移设计符合未来发展趋势，内饰优雅大方。捷豹的精髓、电动车技术与当代精美工艺在这款车上体现地淋漓尽致。”

“我们今天的虚拟现实体验活动也推动了技术向前发展，并展现了概念车的高科技含量。我们目前只有一款概念车，并在洛杉矶揭晓。虚拟现实技术首次让我们沉浸在新车的世界里，并向全世界展示这款车。”

迄今为止，这个全球首创、独特的社交虚拟现实发布会据说是同类规模最大的现场互联虚拟现实活动。当天，300多位嘉宾进入了一个特定的逼真虚拟空间，与新车的两位设计者伊恩-严凯伦和伊恩-霍本(Ian Hoban)共同在虚拟空间里了解新车。

在洛杉矶和伦敦的虚拟现实中心，66位嘉宾（包括大牌明星米歇尔-罗德里格兹、米兰达-可儿、詹姆斯-柯登和大卫-甘迪）分组使用HTC Vive 商业版耳机，在Dell Precision工作站的支持下，进入虚拟的概念车里，并与其他嘉宾进行现场互动。嘉宾们坐上了概念车的虚拟座椅，360度地欣赏威尼斯海滩。I-PACE概念车就在他们身边一点点建成，并穿过虚拟沙漠向他们急驶而来。

捷豹路虎的Wolfgang Ziebart博士表示：“这是一款从头开始设计的杰出电动车：我们开发了全新的架构并只选当今最出色的技术。”

I-PACE概念车改变了电动车驾驶体验，并提供了捷豹知名的驾驶员至上性能与响应能力。为了实现这点，I-PACE在前轴和后轴上安装了电动马达。综合输出功率为400PS，峰值扭矩为700Nm，与F-TYPE SVR一样的扭矩。新车加速到每小时60英里仅需4秒左右。利用标准的公用50 KW 直流电充电设施进行快速充电，完全充满电需要两个多小时，充电后能够行驶220多英里。

虚拟现实体验活动还让参与者坐在捷豹I-PACE概念车的前后，让他们充分了解新车精美的内饰以及隐藏细节与功能。

伊恩-严凯伦表示：“I-PACE概念车的内饰精美、材质高档、细节精细。从宽敞的全景玻璃天窗到运行型精美座椅，每个细节都体现了出色的英国制造工艺。”

知名的虚拟现实导演亚历山大-霍顿(Alexander Horton)负责创意设计方向。参与者感受到车辆在自己的周围建造起来后，向他们疾驶而来，仿佛从另一个星球降落到地球上，完美展现了捷豹勇于突破的精神及其未来发展趋势。

令人激动的全新虚拟现实平台进一步打破了以往的界限，将社交互动与现场主持融入一个虚拟现实世界中，因此洛杉矶和伦敦两地的参与者能够相互交流沟通。

本次活动的虚拟现实内容将通过捷豹专用的应用在Vive Port提供，让消费者在家直接领略I-PACE概念车的风采。

捷豹与虚拟现实领导者HTC、计算机领导者戴尔和创意公司ReWind及Imagination联合打造了全球最大规模的互联虚拟现实体验活动。

HTC的虚拟现实B2B和商业发展副总裁Hervé Fontaine表示：“捷豹路虎以创新精神而知名。凭借Vive商业版，我们很高兴成为他们的虚拟现实合作伙伴，帮助他们发布最新产品。I-PACE概念车虚拟现实体验活动结合了电影技术及Vive的房间规模虚拟现实技术，提供了令人难以置信的融入感，并以令人激动的方式改变了我们熟知的传统汽车发布方式。”

戴尔Precision总经理兼副总裁Rahul Tikoo表示：“戴尔长期以来一直致力于虚拟现实发展，我们调整了业务模式，以便开发针对未来虚拟现实技术的优化型解决方案。捷豹I-PACE概念车的设计和发布利用了虚拟现实技术，强化了虚拟现实技术可以实现的创新，并有望进一步改变行业的发展。”

Imagination汽车主管Ross Wheeler表示：“全球汽车厂商首次利用具有极高融入感的虚拟现实技术来推出新车。此次发布让体验者感受到了从没有过的新车体验，让全球各地的体验者实时互动，充分了解新车，并分享自己对于捷豹首款电动车的感受。”

“通过采用最新技术，捷豹为消费者带来了丰富的美好体验。捷豹重新定义了未来汽车品牌推出新车的方式。”

这款概念车的实体将于11月16日（周三）在2016年洛杉矶车展上首次公开亮相。

捷豹I-PACE概念车的详情以及完整的汽车新闻资料，请访问http://www.media.jaguar.com。

该公司还提供其它关于混合现实（融合虚拟和现实世界）技术的资料。