金蝶孙雁飞：智造时代的管理思考与实践

上海2016年11月15日电 /美通社/ -- 近日，中国管理·全球论坛暨金蝶用户大会在广州长隆国际会展中心召开，作为大会重要组成部分的“中国制造2025高峰论坛”也同期举办。现场，金蝶软件（中国）有限公司总裁孙雁飞先生结合多年的企业信息化经验，浅谈在新时期、新技术下制造企业如何实现向智能制造转型升级。



金蝶中国总裁孙雁飞先生

以下根据其演讲实录整理：

2013年在汉诺威工业博览会上，德国正式推出“工业4.0”的概念，令各个国家都开始关注制造业的转型和升级。美国提出重振制造业的战略，中国随之提出中国制造2025，旨在推动中国从制造业大国向制造业强国转变。中国制造2025可谓是两化融合的进一步提升，集合了物联网和互联网技术。

目前，普遍认为传统制造业面临很大的瓶颈，如产品创新、生产管理、生产技术、生产成本方面的诸多阻力。但是深度去看，会发现这个市场并不是在下行，而是在增长。互联网技术让消费者发生很大的改变，这些改变意味着你的产品要满足消费者新的需求，才更有竞争力，市场正随着技术进步发生巨大的变化。伟大的公司都孕育在大变局之中。企业在奔跑的道路上会出现各种问题，但越在变革中，越要敏锐捕捉企业发展的超车点和拐点。

互联网技术推动着企业商业模式和管理模式的变革创新，金蝶作为企业管理信息系统行业专家，我们不断思考、研究未来的企业管理怎样变化。物联网高速发展，大数据不断积累，我们的企业和员工都在发生变化。云计算、大数据，物联网、移动互联网和智能装备，这些技术正在推动商业模式的重构。我们如何将我们的管理与这种变化相互融合，相互支撑，实现公司商业模式变革？这其中管理起着很重要的作用。

本次大会的主题是：回归，再出发 -- 重新定义管理。我认为在制造业领域中，也有几个回归：产业回归、产品与服务的回归、管理的回归。前面提到的大趋势就体现了产业回归。产品与服务回归，我以华为作为例子：华为手机近几年通过提升品质和创新，使手机业务有了快速的提升。这些改变都带给用户更多、更快的服务。这得益于华为多年在通讯领域的积累，以及在人机交互工程方面的准确认知。管理的回归是什么？本质就是让管理适应时代的特性，激活员工。总之，就是让产品适应客户的需求，提升客户满意度，让企业获得更丰厚的利润，让制度变得更有热度，不再是冷冰冰的。

我认为未来的制造一定是基于互联网和物联网，在云端互联互通。金蝶正努力打造下一代ERP产品，基于三大设计理念：生态、人人和体验，体现六大特性：智能、共享、社交、移动、云计算、大数据，帮助中国制造业实现智能转型。金蝶也和很多合作伙伴在这条道路上携手并肩向前，为我们的客户提供更高的价值，更好的服务。