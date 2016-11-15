天猫双十一大数据出炉 萤石斩获行业三项第一

杭州2016年11月15日电 /美通社/ -- 近日，天猫“双11”全球购物狂欢节相关大数据出炉，如火如荼的双十一电商节定格在1207亿元交易额。萤石网络在天猫安防监控行业一马当先，包揽品牌、单店、单品三项冠军。



天猫官方数据显示萤石成今年电子电工类目黑马

天猫双十一官方大数据显示：“萤石今年作为电子电工类目的黑马，拿下安防监控行业单店、单品和品牌三个维度的TOP1”。萤石品牌销量位列安防监控行业第一，萤石天猫官方旗舰店较2015年双十一同比增长了四倍，居安防监控行业单店销量榜首，萤石旗下 C6H 云台摄像机则登上了安防监控行业单品销量王座。而在天猫电子电工类目下，海康威视萤石官方旗舰店入围成交 TOP10 商家，位列第六。

此前，根据著名电子商务数据商“情报通”的数据显示，萤石品牌2016年在天猫网络摄像机类目销售金额也已连续三个季度蝉联第一。



萤石斩获安防监控行业三项销量冠军



萤石品牌与萤石天猫旗舰店位列网络摄像机类目销量冠军

如今，“双十一”不止是单纯追求“走量”的电商狂欢，更是对品牌力量与配套服务一次“大考”。萤石网络凭借过硬的产品质量、专业的萤石云平台、日趋完善的渠道与配套服务建设在这场“竞赛”中名列前茅。

“目前萤石电商平台有萤石官方旗舰店，也有合作伙伴的专营店。线下大约有一千家零售服务商，专注于零售或者服务，线上线下渠道实行统一的价格标准，相互支撑，优势互补。”萤石网络 CEO 蒋海青表示，萤石在产品销售渠道和售后服务等方面，实现线上线下全面布局，争取让更多消费者第一时间用到更好的萤石产品，体验更完善的配套服务。