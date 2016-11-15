魔线集团宣布完成公开发行并转板纳斯达克上市

中国深圳2016年11月15日电 /美通社/ -- 魔线集团（以下简称“魔线”或“该公司”）（纳斯达克股票代码：MOXC），是一家O2O综合社交平台运营商，今日宣布公司已于美东时间2016年11月14日完成公开发行。此次发行的约250万普通股定价为每股4美元。包含承销商佣金及其他发行费用在内，共筹集约一千万美金。公司股票将于美东时间2016年11月15日在纳斯达克资本市场交易，股票代码MOXC。

Axiom Capital Management Inc. 和 Cuttone & Co., Inc.担任此次发行的承销商。

有关魔线上述发行的登记证明已向美国证券交易委员会，并于2016年10月4日被宣布生效。本新闻稿仅供参考，并不构成在美国或任何其他司法权区提呈出售建议或者招揽购买任何证券的建议，倘根据任何该等司法权区的证券法未进行登记或批准而于上述地区进行该建议、招揽或发售即属违法。

关于魔线

魔线集团于2013年在中国深圳成立，是一家O2O综合平台运营商。公司打造的“魔线+”移动平台通过游戏、奖励和社交等功能模块将用户与商家有效连接起来。商家根据用户档案及消费数据，可快速高效地将线下产品和服务推送给目标客户。如需了解更多魔线集团信息，请登录官方网址www.moxian.com

前瞻性声明

本新闻稿中有关魔线的未来预期、计划和前景展望的陈述构成前瞻性声明。受各种因素的影响，实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明中表述的内容有重大出入。这些因素包括但不限于能否筹集更多资金、能否维持和发展业务、经营业绩的变动、能否维护和提升品牌形象、开发和推出新的产品与服务、能否成功将并购的企业、技术和资产整合进其软件及服务组合中、营销及其它业务发展计划、行业竞争、一般政府监管、经济环境、对关键人才的依赖、能否吸引、聘用和留住能够满足客户要求的技术型人才以及能否保护知识产权相关的风险和不确定性。我们敦促投资者登陆美国证券交易委员会网站查阅公司相关报告以获取其他可能影响公司未来运营结果的因素。

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