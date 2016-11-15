新的全球调查揭示对肌肤状况最为自信的国家

科莱丽调查由哈里斯民意调查机构进行，面向全球近10,000名成年人，揭示人们关于护肤的态度和行为

华盛顿州雷德蒙德2016年11月15日电 /美通社/ -- 为庆祝健康皮肤月 (Healthy Skin Month)，在美国皮肤科医生推荐排行榜上名列第一的清洁设备科莱丽 (Clarisonic) 开展了一项由哈里斯民意调查机构 (Harris Poll) 进行的全球调查，以揭示人们对其肌肤的真实感觉。这项调查面向美国、加拿大、英国、法国、德国、中国、韩国和日本的数千名成年人在线进行1，揭示出对肌肤状况最为自信的地区依次是北美（27%）、欧洲（22%）和亚洲（14%）。对肌肤状况感到自信的程度由报告说“很自豪能够不加修饰地展现自己肌肤”的受访者的人数来衡量，加拿大（28%）和美国（27%）在这方面居于领先地位，其次为英国（25%）、德国（22%）、中国和法国（20%）、韩国（12%）与日本（10%）。在全球层面，女士和男士看起来对其肌肤状况感到自信的水平相当（皆为20%），但是在所有受访国家中，对肌肤状况感到自信的整体水平还是相对较低。

科莱丽联合创始人和总裁罗伯-阿克瑞芝 (Robb Akridge) 博士表示：“在科莱丽，我们所有人都相信看上去健康的肌肤能够帮助人们感到最为自信、活力满满。我们的客户告诉我们，当他们的肌肤感觉不错的时候，他们也感觉良好 -- 我们现在要让全球更多的人来对他们所拥有的肌肤感到自信。”

全球肌肤自信情况

全球31%的成年人表示，当他们的肌肤干净、看上去很健康的时候，他们会感到更为自信。这方面不同国家的排名为：

1. 中国（53%）

2. 美国（32%）

3. 加拿大和英国（31%）

4. 德国（29%）

5. 韩国（28%）

6. 法国（26%）

7. 日本（19%）

全球23%的成年人则报告说，当他们的肌肤紧致、看上去年轻的时候，他们感觉更为自信。这方面不同国家的排名为：

1. 中国（43%）

2. 日本（23%）

3. 英国（22%）

4. 韩国（21%）

5. 法国和美国（19%）

6. 加拿大和德国（17%）

这项调查还披露了以下领域的调查结果：

对完美自拍的追求

全球43%使用社交媒体的成年人承认使用照片编辑应用程序和“过滤器”，以便在上传照片前让照片中的自己更加好看。韩国人（79%）和中国人（65%）最有可能表示他们会用人工手段对他们的照片进行美化，而加拿大人（29%）和美国人（23%）最不可能作如此表示。全球使用社交媒体的成年人承认使用照片编辑应用程序和“过滤器”的首要原因包括隐藏斑点、粉刺和/或肤色不均问题（19%）；去除皱纹/尝试看上去更年轻（14%）；改善面部轮廓和形状 -- 例如去除双下巴和抬起下巴（13%）。

满怀信心地外出

在全球所有为粉刺/斑点问题而苦恼的成年人中，近一半（47%）的人承认，他们有时候会对自己的肌肤感到不自信，在这方面韩国人（78%）、中国人（67%）和日本人（64%）报告最多，而美国人（30%）报告最少。此外，为斑点/粉刺问题而苦恼的成年人还使得中国和韩国在报告不去参加重要活动、推迟重要活动/取消朋友会见计划方面成为了“领先”国家，中国人和韩国人这三方面的比例分别为24%和14%、19%和17%、31%和24%，而这是因为他们对自己的肌肤感到不自信。

此外，中国人还最有可能承认要是在公共场合被发现没有化妆的话，他们会感到尴尬（22%），以及他们绝不会让自己没有化妆就出现在照片之中（16%）。对不化妆前往公共场合/拍照最不在意的国家则是德国和法国。

最想实现的美丽愿望

当被问及从健美的体形、美观的牙齿、完美的肌肤或漂亮的头发等愿望中选出最想实现的美丽愿望时，韩国人显示出了对完美肌肤的明显偏爱（34%），而且这种偏爱超过了所有其它愿望。中国人（21%）和日本人（20%）则是将完美肌肤摆到次于健美体形的第二位（两国选择健美体形的比例分别为53%和46%）。

你愿意为一生拥有完美肌肤放弃什么？

想要获得一生的良好肌肤，全球调查参与者最愿意放弃巧克力/甜食（33%）和社交媒体（24%），其它选择则包括假期（15%）、购物（14%）、性（13%）、智能手机（11%）和电子娱乐（10%）。至于到底能为获得完美肌肤而放弃什么，中国人在放弃甜食方面水平最高（62%），法国人则在放弃社交媒体上面“称雄”（34%）。

1调查方法

此次调查由哈里斯民意调查机构于2016年6月21日至27日为科莱丽开展，调查对象是年龄不低于18岁的成年人，受访的9675人分布于以下几个国家：加拿大（1066人）、中国（1047人）、德国（1148人）、法国（1106人）、日本（1075人）、韩国（1156人）、英国（1014人）和美国（2063人）。此次在线调查不以概率抽样为基础，因此不能计算理论上抽样误差的估算情况。想要了解包括加权变量在内的完整调查方法，请联系：brittany@alisonbrodmc.com。