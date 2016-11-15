Arena Verify新增协作需求和缺陷追踪，打造一体化产品开发平台

集基于云的产品生命周期管理(PLM)、质量管理体系(QMS)和应用生命周期管理(ALM)于一体让整个设计团队能够为新产品开发与推出全面确定、追踪、设计和提高产品质量

加州福斯特城2016年11月15日电 /美通社/ -- 基于云的一体化产品开发平台（集PLM、ALM、供应链协作和QMS于一体）的开创者Arena Solutions今天宣布将立即发布Arena Verify（2016年秋季产品发布的一部分）。通过此次发布，Arena Solutions为其产品组合新增需求与缺陷管理，带来基于云的全方位产品开发平台，整合创新型互联产品开发的工程、质量与运行标准。

Arena Verify在提供全方位产品开发平台方面发挥着关键作用。一旦发现缺陷，产品记录会捕捉整个过程，这与通过仅少数几个关键人员可以访问的“孤岛”捕捉信息的独立解决方案不同。因此，Arena Verify可为内部相关方以及更广泛的供应链提供问题的完整信息。需求管理整合进产品记录，这样关键信息可与所有重要相关方分享。

IDC Manufacturing Insights产品创新项目总监Jeffrey Hojlo表示：“产品、供应链和需求将变得越来越复杂，所以产品和客户体验设计、激活与服务所依靠的平台也将需要进一步发展。整合PLM、ALM、QMS和其它企业系统的产品创新平台可为内外部产品成功负责人组成的全球团队提供这样的基础。基于云的PLM系统在满足产品与服务快速设计、开发、推出和改进需求方面已变得越来越常见。” 1

Arena的产品开发平台将协作开发与产品记录联系在一起，以实现持续改善为开发过程中的所有参与方带来前所未有的可见性、透明性和灵活性。软件、固件、机械和电气工程师共同努力能够联手实现创新，确定需求、整合设计和提高产品质量，从而更快地将产品上市。

Apical Instruments质量保证与监管事务总监Kim Khoe说：“在没有第一时间发现和解决可能已经存在的问题和缺陷的情况下，开发新功能可防止产品失败。Arena Verify的性能作为一体化产品开发解决方案的一部分，正是制造市场一直以来所翘首以盼的。”

Arena Solutions产品管理执行副总裁兼首席战略官Steve Chalgren说：“我们的目标是为从事复杂电子设备的原始设备制造商(OEM)提供一体化产品开发平台，因为这些系统没有任何理由独立存在于各‘孤岛’。工程师、设计师、质量管理人员、运行、制造以及更广泛供应链的相关方都需要访问产品数据，这样他们才能够齐心协力在最短的时间内生产出最高质量的产品。Arena Verify的推出带来了这个一体化解决方案。”

垂询Arena Verify详情，请访问：http://www.arenasolutions.com/products/plm/whats-new-fall-16/