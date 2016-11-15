Kepware发布KEPServerEX(R)6版，为企业带来工业自动化数据

可供企业使用的连接平台帮助业界高效管理来自复杂工业自动化环境的数据，并改善运营

缅因州波特兰2016年11月15日电 /美通社/ -- PTC下属公司Kepware Technologies（凯谱华科技）今天宣布发布KEPServerEX® 6版软件。6版软件是该旗舰工业连接平台的主要发布产品，可为全球需要更高操作可扩展性、安全性和支持的公司提升Kepware的核心产品组合。改进之处包括新的远程配置方法；为关键工业自动化市场提供支持的更多语言以及对用户界面和许可体验做出的重要升级。

Kepware产品管理副总裁约翰-哈林顿(John Harrington)表示：“自2009年推出5版本软件以来，工业连接需求实现了巨大增长。物联网(IoT)继续影响着工业建筑，各公司需要能够为更广泛、更多种多样的客户应用传播和分析数量种类更多和速度更快数据的全方位解决方案。我们已经将重要的实用性和建筑改进整合进KEPServerEX 6版，为不断发展变化的行业标准提供支持。可供企业使用的安全互联网技术友好型6版软件是对我们客户不断扩展和发展变化的需求的直接响应。”

KEPServerEX 6版软件对核心服务器功能和用户体验做出了如下重要改进（带来了物联网友好型工业连接平台），包括：

通过配置 API做出程序改变： 基于REST的全新API使户外用户能够通过第三方客户应用将程序变化远程应用到配置。新客户可通过他们的企业软件轻松配置多个KEPServerEX实例，提高安全性，并改善运营部门与互联网技术部门之间的协作。

基于REST的全新API使户外用户能够通过第三方客户应用将程序变化远程应用到配置。新客户可通过他们的企业软件轻松配置多个KEPServerEX实例，提高安全性，并改善运营部门与互联网技术部门之间的协作。 为日本与德国市场实现本地化： 核心功能和顶级驱动器已实现本地化，为日本与德国当地客户以及全球跨国公司提高KEPServerEX的可使用性、生产力和安全性。

核心功能和顶级驱动器已实现本地化，为日本与德国当地客户以及全球跨国公司提高KEPServerEX的可使用性、生产力和安全性。 OPC统一架构(UA)技术的本机开发： 核心OPC统一架构技术的本机开发可带来更高的性能、更强的诊断功能以及持续统一架构功能改进的稳固基础。

核心OPC统一架构技术的本机开发可带来更高的性能、更强的诊断功能以及持续统一架构功能改进的稳固基础。 先进许可： KEPServerEX的升级、License Utility和My Kepware可改善用户体验和简化许可管理，为客户提供更先进的工具来部署、管理和升级他们的服务器。

KEPServerEX的升级、License Utility和My Kepware可改善用户体验和简化许可管理，为客户提供更先进的工具来部署、管理和升级他们的服务器。 改进的用户界面 (UI)： 增强型用户界面可简化项目设置与部署，与KEPServerEX实现更高效互动。这些升级还可带来安全的用户体验；提高生产力以及提高可使用性。

增强型用户界面可简化项目设置与部署，与KEPServerEX实现更高效互动。这些升级还可带来安全的用户体验；提高生产力以及提高可使用性。 强大的安全性：安全政策(Security Policies)高级插件程序现在作为免费赠送的核心服务器部件，可对工业深度防御战略形成补充，让客户能够基于用户角色分派单个目标的安全访问许可。

Kepware平台总裁Tony Paine说：“通过发布KEPServerEX 6版软件，Kepware能够为市场提供安全的真正企业级连接层。我们的客户将获益于可最大化正常运行时间的轻松迁移路径，让他们能够满足如今的生产力需求，同时为未来的需求做准备。”

KEPServerEX是工业连接平台，利用OPC和以互联网技术为中心的通信协议为企业应用提供单一工业自动化数据来源。该平台提供150多款设备驱动器、客户驱动器以及高级插件程序，实现与数千款设备以及其它数据来源的连接。

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