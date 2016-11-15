Kepware发布KEPServerEX(R)6版，为企业带来工业自动化数据

可供企业使用的连接平台帮助业界高效管理来自复杂工业自动化环境的数据，并改善运营
缅因州波特兰2016年11月15日电 /美通社/ -- PTC下属公司Kepware Technologies（凯谱华科技）今天宣布发布KEPServerEX® 6版软件。6版软件是该旗舰工业连接平台的主要发布产品，可为全球需要更高操作可扩展性、安全性和支持的公司提升Kepware的核心产品组合。改进之处包括新的远程配置方法；为关键工业自动化市场提供支持的更多语言以及对用户界面和许可体验做出的重要升级。
Kepware产品管理副总裁约翰-哈林顿(John Harrington)表示：“自2009年推出5版本软件以来，工业连接需求实现了巨大增长。物联网(IoT)继续影响着工业建筑，各公司需要能够为更广泛、更多种多样的客户应用传播和分析数量种类更多和速度更快数据的全方位解决方案。我们已经将重要的实用性和建筑改进整合进KEPServerEX 6版，为不断发展变化的行业标准提供支持。可供企业使用的安全互联网技术友好型6版软件是对我们客户不断扩展和发展变化的需求的直接响应。”
KEPServerEX 6版软件对核心服务器功能和用户体验做出了如下重要改进（带来了物联网友好型工业连接平台），包括：
Kepware平台总裁Tony Paine说：“通过发布KEPServerEX 6版软件，Kepware能够为市场提供安全的真正企业级连接层。我们的客户将获益于可最大化正常运行时间的轻松迁移路径，让他们能够满足如今的生产力需求，同时为未来的需求做准备。”
KEPServerEX是工业连接平台，利用OPC和以互联网技术为中心的通信协议为企业应用提供单一工业自动化数据来源。该平台提供150多款设备驱动器、客户驱动器以及高级插件程序，实现与数千款设备以及其它数据来源的连接。
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