中日专家聚焦消化性溃疡治疗及幽门螺杆菌根除等话题

药物引起消化性溃疡增多 PPI类药物仍是治疗首选

苏州2016年11月15日电 /美通社/ -- 由中华医学会、中华医学会消化病学分会主办的第十六次全国消化系病学术会议于9月22-24日在苏州举行。由武田赞助的第三届中日医学交流（消化）论坛亦于同期举行。中华医学会杜治琴副秘书长，中华消化病学分会主任委员、中国人民解放军总医院杨云生教授，南昌大学第一附属医院吕农华教授以及日本国立病院机构函病院加藤元嗣教授等众多中日专家学者出席论坛，就消化性溃疡（PU）病因、治疗等问题达成共识。中日专家建议，抑酸治疗仍是治疗消化性溃疡包括药物相关性溃疡最主要的措施，而 PPI（质子泵抑制剂）类药物则是首选。

以 NSAIDs 为主的药物相关性溃疡日益增多

消化性溃疡是一种全球常见病，主要指发生于胃及十二指肠的溃疡，一般人群中约有10%在其一生中发生过消化性溃疡。临床上十二指肠溃疡多于胃溃疡，两者之比约为3:1。在我国，消化性溃疡占国内胃镜检查人群的10.33-32.58%，且男性多于女性，比例为2-5:1。

此次论坛，中日专家就消化性溃疡病因、治疗等相关问题进行了交流。中日专家认为，随着日本进入老龄化社会，中国正逐步进入老龄化社会，引起消化性溃疡的病因亦在随之变迁。专家认为，胃酸和胃蛋白酶、幽门螺杆菌（Hp）引起的消化性溃疡虽是主要病因，但 NSAIDs 等药物的广泛应用，包括中国冠脉介入总量的增加而需要联合 NSAIDs 和抗血小板药物的患者增加，使包括 NSAIDs 及抗血小板药物的使用亦逐渐成为消化性溃疡的另一主要病因之一，尤其在上消化道出血中起重要作用。

治疗消化性溃疡（含药物引起）首选 PPI 类药物

NSAIDs药物对于消化道粘膜损伤机制包括直接毒性和间接毒性，而合并 Hp 感染又是 NSAIDs 溃疡的独立危险因素之一。其他危险因素包括既往存在溃疡并发症、多个 NSAIDs 合并使用，高剂量或联合抗凝药以及患者年龄等。

在我国，NSAIDs多用于抗风湿治疗、抗凝治疗、止痛和治疗发热感冒等，由于老年人多伴发心血管、骨关节及肿瘤等疾病，对 NSAIDs 的需求较高。鉴于此，日本胃肠病学会于2015年发布了《消化性溃疡循证临床实践指南》，而我国中华消化杂志编委会专家亦在今年就《消化性溃疡诊断与治疗规范》进行更新。

在消化性溃疡的诊治中，中日专家一致建议，抑酸治疗仍是最主要的治疗措施，PPI类药物是首选。PPI联合胃黏膜保护剂是治疗消化性溃疡的有效方法，如醋酸己酸锌联合 PPI 治疗消化性溃疡，可显著提高 S2 期获得率；铝碳酸镁联合 PPI 治疗十二指肠溃疡，能显著提高溃疡愈合质量，并能降低溃疡的远期复发率。此外，中医药治疗消化性溃疡也是一种有效的方法。

同时，还应重视药物造成的消化道粘膜损伤的防治，在这一点上，目前中国干预不足。中日专家一致认为，PPI是预防和治疗抗血小板药物相关消化道损伤的首选药物，同时，中日专家建议，溃疡管理流程中药物治疗时考虑 Hp 的合并感染以及 NSAIDs 药物的使用，并根据患者的具体情况，决定 PPI 联合应用的时间。中国专家建议，高危患者可在抗血小板治疗的前6个月联合使用PPI，6个月后改为 H2RA 或间断服用PPI。

重视规范 Hp 诊治 可极大降低胃癌发生风险

Hp感染是导致消化性溃疡及其并发症、胃癌的重要因素，Hp的根除亦成为此次论坛讨论热点。

2015年发布的 Hp 胃炎京都全球共识把 Hp 胃炎定义为感染性疾病。一项流行病学调查表明，Hp感染可使胃癌发病危险性倍增，诱发癌前变化，是萎缩性胃炎/肠化生的主要原因。共识提出，在胃黏膜未萎缩前根除 Hp 几乎可以完全预防胃癌发生。共识强调，所有感染 Hp 的个体都需要接受根除治疗，除非有其他禁忌症或其他考虑。

作为 Hp 感染高发地区之一， 日本流行病学调查显示，Hp感染者20岁以后就有部分患者发生萎缩/肠化生。因此日本采取对策是，在20岁之前进行筛查Hp，内镜检查时常规检测Hp，并将其列为婚前检查项目。2013年，日本政府医疗保险批准对内镜检查 Hp 阳性胃炎进行根除治疗。

中国亦是 Hp 感染的高发地区，感染人群接近7亿，胃癌发病率存在显著的地区差异。我国一项随访期长达15年的研究显示，根除 Hp 可将胃癌发生风险降低39%。《第四次全国幽门螺杆菌感染处理共识报告》推荐铋剂+PPI+2种抗菌药物组成的四联疗法来根除Hp。中国专家介绍，在中国国情下，面对Hp感染，建议不再纠结要不要治，而是如何规范治疗。专家建议，应做到两个“统一”，即认识统一，重视根除 Hp 的意义；行动统一，规范 Hp 的诊治，对 Hp 阳性患者进行根除治疗，并提高初治成功率，降低 Hp 耐药和再感染。

中日医学交流 助患者规范治疗健康生活

中华医学会杜治琴副秘书长表示，中日医学交流论坛现已步入第三年，取得了丰硕的成果，为两国的医学专家、学者提供了很好的交流平台。希望能借鉴相关成功经验，改善中国公众的健康和生活品质。

武田（中国）投资有限公司总裁卢安邦介绍，武田专注于研究和开发有益于患者的创新药物，在消化领域一直处于行业领导者地位。今年亦与美国炎症性肠病公益基金合作，与漫威公司创造新的超级英雄，呼吁重视炎症性肠病，为患者带来鼓舞。中国是武田在全球仅次于日本和美国的第三大市场。武田计划在接下来的5年时间里，在中国市场上推出包括消化领域在内的近10款新药，帮助患者改善健康状况。