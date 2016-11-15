智交融，汇无界，中日子宫内膜异位症交流峰会在京召开

- 子宫内膜异位症复发率高 需重视长期管理

北京2016年11月15日电 /美通社/ -- 由日中医学协会与武田中国联合举办的中日子宫内膜异位症交流峰会10月22日在京举行。北京大学第一医院妇产科主任医师周应芳教授、浙江省妇保张信美教授、广州中山一院姚书忠教授、日本近畿大学名誉教授星合昊等中日专家出席了会议，就目前国际子宫内膜异位症领域中的重大突破及诊断、治疗方面的进展进行了交流。来自全国各地多家医院的医生、学者共140人出席了会议，线上参会人数达到400多人。

子宫内膜异位症发病率、复发率居高不下

子宫内膜异位症（内异症）是指子宫内膜组织（腺体和间质）在子宫腔被覆内膜及子宫以外的部位出现、生长、浸润，反复出血，继而引发疼痛、不孕及结节或包块等。

内异症是育龄期妇女的常见病，最常出现“异位”的地方是卵巢及输卵管，“异位”也有可能出现在子宫肌层、盆腔腹膜，甚至是膀胱及大肠。子宫内膜还可在子宫本身的肌肉里生长，称为子宫肌腺病。

内异症的临床症状具有多样性，最典型的临床症状是盆腔疼痛，70%～80%的患者有不同程度的盆腔疼痛，包括痛经、性交痛等。侵犯特殊器官的内异症常伴有其他症状，如肠道内异症常有便秘、便血等症状，膀胱内异症常出现尿频、尿痛甚至血尿等症状。

作为一种雌激素依赖性疾病，内异症发病率在育龄妇女中约为5%-20%，我国有近5000万患者，约40-50%的内异症患者合并不孕。内异症虽为良性病变，但具有类似恶性肿瘤的局部种植、浸润生长及远处转移能力。内异症对女性的危害很大，且很难达到根治的目的，复发率很高，五年累计复发率达50%。值得注意的是，该病在近年呈现出发病率上升、发病者年轻化的特点。

腹腔镜确诊、手术加药物治疗是“金标准”

目前关于内异症的病因尚无统一认识，但基本遵循初治的原则，且治疗手段十分个性化，要结合患者的年龄，症状，病灶大小、部位，以及患者的生育要求和既往病史来综合考虑。目前认为，腹腔镜确诊、手术加药物治疗是子宫内膜异位症治疗的“金标准”。

因内异症的复发率较高，所以对内异症的初次和复发的治疗就显得尤为重要。内异症复发应考虑与初次发病原因有何不同，针对不同的症状，采取药物或手术治疗。

专家表示，对于复发性内异症，部分患者是可以进行预防的。对于有怀孕需求的患者，可以在腹腔镜手术后直接试孕，因为此期为怀孕的最佳时期，受孕率最高，再者怀孕可以有效的预防复发；而对于无生育需求的患者，可以在手术后采取药物治疗，现在倾向于延长药物治疗时间，常规是先用药物治疗半年，然后口服避孕药或术后直接用口服避孕药直到想生育。

专家强调，尽管手术有很好的治疗效果，但亦有相当的复发机会，特别是保守性及半根治性手术后。所以内异症手术需要做得更加彻底，从根本上预防术后复发，而且术后药物治疗是非常必要的。目前药物治疗主要有非甾体类抗炎药（NSAID）、口服避孕药、高效孕激素、雄激素衍生物以及促性腺激素释放激素激动剂（GnRH-a）五大类。

GnRH-a用于治疗，对于内异症病灶的控制具有积极意义，一方面可以用于病灶的直接控制，另一方面用于手术后辅助治疗，预防复发。我国内异症诊治指南推荐使用3-6个月的GnRH-a进行治疗，其中，内异症保守性手术后3-6个月使用GnRHa能显著降低复发。今年5月发布的我国妇科领域首部GnRH-a类药物应用专家共识，规范了GnRH-a在内异症中的应用，肯定了GnRH-a类药物在内异症和子宫腺肌病药物治疗中金标准的地位，同时规范了不同疾病中GnRH-a的用法用量，并细化了药物治疗的应用方案。

子宫内膜异位症患者需要重视长期管理

专家表示，内异症应被看作是一种慢性疾病，需要制定长期管理计划，病人必须有很高的依从性，以最大化药物治疗为目标，避免重复外科手术，有效的内分泌治疗可以长期控制疼痛。同时，重视对于广大群众的宣教工作，倡导早发现、早诊断、早治疗的理念，及时到医院进行就诊，医生也应重视对内异症的治疗和长期管理。

专家提醒，要警惕内异症恶变。研究显示，内异症的恶变率约为1%，主要恶变部位在卵巢，其他部位如阴道直肠隔、腹壁或会阴切口内异症恶变较少。重视内异症的早期诊断和治疗是防止恶变的最好策略。

日本近畿大学名誉教授星合昊表示，中日在内异症诊疗技术上，差异并不明显，可能因为国情不同，在用药经验以及对不孕患者的治疗方案上，存在一些差异。此次峰会是中日医学界一次很好的交流机会，对于提升医者的水平起到了很好的促进作用。

武田（中国）投资有限公司总裁卢安邦介绍，近年来武田中国已经开展了很多卓有成效的中日医学交流活动，比如武田与中华医学会在2014年签署了学术合作备忘录，达成五年合作伙伴关系，构建起长期、有效的中日医学学术交流平台。卢安邦表示，希望通过各类活动的举办，增进中日间的医学交流，造福更多的中国患者。