Thuraya推出全球首款双模双卡手机

树立行业新标准

阿联酋迪拜2016年11月15日电 /美通社/ --

灵活性和选择性：Thuraya XT-PRO DUAL为您带来随心所欲的网络融合

领先的移动卫星服务运营商Thuraya Telecommunications今天推出全球首款双模双卡手机，在卫星电话能力上取得了进一步发展。

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Thuraya XT-PRO DUAL在卫星和地面通信之间架起了一座桥梁，使用户能够无缝进出地面覆盖区域，在任何地方都能联网。Thuraya最新推出的突破性手机有一个专用的卫星通信SIM卡槽和一个GSM通信卡槽，可用性和选择性有所提高。用户可以根据需要选择Thuraya SIM卡、GSM卡或任何SIM卡组合。

功能性也达到了前所未有的水平。新手机的“Always On”功能使用户能够轻松地实现交替通话，确保他们在卫星和地面网络上都能一直在线。即使正在进行卫星通话，他们的GSM号码也能打通，反之亦然。

Thuraya首席商务官Bilal Hamoui表示：“XT-PRO DUAL代表着网络融合的一大进步。这是全世界最好的卫星电话。其双卡双模功能提供了前所未有的灵活性，为最终用户带来更大的价值。受市场需求推动，Thuraya在卫星通信能力上又向前迈进了一大步。”

凭借卓越的网络，Thuraya可通过卫星在全球三分之二的地区以及通过其独特的GSM漫游功能在全球提供清晰的通信服务和不间断覆盖，该公司已达成389项协议。

Thuraya还在不断增加新的销售渠道，并拓展现有合作关系。Hamoui表示：“全球移动网络运营商能够为客户提供即使在旅行时也能始终保持畅通的通信服务。”

Thuraya XT-PRO DUAL专为经常进出地面覆盖区域的用户而设计，例如政府代表团、陆地与海上油气精炼和勘探公司。这款全球最先进的卫星电话还将受到非政府组织、大中小型企业以及VIP和消费者的欢迎。

Thuraya广泛的卫星网络在欧洲、非洲、亚洲和澳洲160多个国家提供可靠、清晰、不间断的通信服务。在GSM模式下，Thuraya XT-PRO DUAL支持全球大多数2G/3G频率。

Thuraya XT-PRO DUAL先进的导航功能也很注重灵活性，支持GPS、北斗、格洛纳斯和伽利略四大导航系统。Thuraya XT-PRO DUAL用户还能分享当前坐标，输入航点，使用电子罗盘导航到具体位置，以及进行位置记录。

该手机先进的跟踪功能提供三种不同的选择，包括预设的时间间隔、出行路程和预设区域以外的移动检测，这也开创了行业先河。地理防护很简单，只需使用用户选择的任意三到七个坐标。出于安全考虑，所有跟踪功能均由用户激活，不受欢迎的外部实体无法启动或控制。

Thuraya XT-PRO DUAL的电池支持长达11小时的通话和100小时的待机时间。SOS应急按钮进一步提高了性能和可靠性。该手机还拥有十分耐用的防震、防水和防尘机身，以及抗强光的Gorilla玻璃显示屏。

Hamoui表示：“卫星手机技术取得了长足的进步，为最终用户带来了前所未有的灵活性、便利性和价值。”

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161108/437110 ）